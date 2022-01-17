Перипетии судьбы: Как сейчас живет и выглядит «прекрасная Аленушка» Светлана Орлова

Дебютом Светланы Орловой в кино стала роль в фильме «Хуторок в степи». Юная красавица планировала связать свою жизнь с балетом и даже поступила в специализированное училище, но судьба выбрала для нее другой путь. От съемок она не смогла отказаться даже несмотря на плотный график занятий.

В юной девушке разглядели талант. Орлова снялась в еще нескольких фильмах, а позже встретила любовь на съемочной площадке. Эта встреча была судьбоносной — Юрий стал для артистки настоящим ангелом-хранителем. Вначале он устроил возлюбленную в танцевальный ансамбль «Эстрадные узоры», но спустя некоторое время стал ее съемочным агентом и уговорил бросить танцевальную карьеру ради актерской.

Орлова сыграла в огромном количестве кинолент, так и не получив актерского образования. Режиссеров подкупала искренняя скромность артистки и несравненная красота.

Только в 70-80 годы Орлова получила более сорока ролей. Кино принесло ей огромную славу и известность. Но в конце восьмидесятых супруги задумались о детях. В 1987 году Светлана и Юрий ждали первенца и были очень счастливы. Однако внезапная смерть не позволила мужу даже увидеть сына — за два месяца до рождения он скончался от инфаркта в возрасте 35 лет.

Для актрисы наступили тяжелые времена. Траур, перестройка, коммерциализация кинематографа — все это наложило негативный отпечаток на артистку. Орлова практически перестала появляться в кино. Более менее значимым из последних ролей стал фильм «Елки-палки». К 1992-му году артистка восстановила силы, но решила для себя сменить карьеру и стала фитнес-тренером.

Сейчас артистка ведет тихую размеренную жизнь. Замуж Орлова так и не вышла, посвятив себя воспитанию сына и саморазвитию. На телевидении практически не появляется, за исключением съемок в документальном фильме о творчестве Милляра и программе, приуроченной к сорокалетию выхода на экраны киноленты «Финист — Ясный Сокол», в котором артистка снялась в роли Аленушки.

Орлова преподает хореографию в частной школе, а также играет небольшие роли в праздничных новогодних представлениях на Воробьевых горах, которые ежегодно проводит правительство Москвы.

Светлана Орлова снялась в таких фильмах, как «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Ледяная внучка», «Переходный возраст», «34-й скорый», «Летние гастроли», «Принцесса на горошине», «Последняя встреча» и многих других.

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