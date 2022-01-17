Перипетии судьбы: Как сейчас живет и выглядит «прекрасная Аленушка» Светлана Орлова

|
Софья Зуева
Софья Зуева 1 057

Судьба артистки, наиболее известной по картине «Финист — Ясный Сокол», складывалась удивительным образом.

Перипетии судьбы: Как сейчас живет и выглядит «прекрасная Аленушка» Светлана Орлова

Фото: Кадр из кинофильма "Финист - Ясный сокол" 1975 г. ;Кадр из кинофильма "Хуторок в степи" 1970 г. ;Кадр из кинофильма "Удивительные приключения Дениса Кораблёва" 1979 г. ;www.kino-teatr.ru

Дебютом Светланы Орловой в кино стала роль в фильме «Хуторок в степи». Юная красавица планировала связать свою жизнь с балетом и даже поступила в специализированное училище, но судьба выбрала для нее другой путь. От съемок она не смогла отказаться даже несмотря на плотный график занятий.

В юной девушке разглядели талант. Орлова снялась в еще нескольких фильмах, а позже встретила любовь на съемочной площадке. Эта встреча была судьбоносной — Юрий стал для артистки настоящим ангелом-хранителем. Вначале он устроил возлюбленную в танцевальный ансамбль «Эстрадные узоры», но спустя некоторое время стал ее съемочным агентом и уговорил бросить танцевальную карьеру ради актерской.

Орлова сыграла в огромном количестве кинолент, так и не получив актерского образования. Режиссеров подкупала искренняя скромность артистки и несравненная красота.

Только в 70-80 годы Орлова получила более сорока ролей. Кино принесло ей огромную славу и известность. Но в конце восьмидесятых супруги задумались о детях. В 1987 году Светлана и Юрий ждали первенца и были очень счастливы. Однако внезапная смерть не позволила мужу даже увидеть сына — за два месяца до рождения он скончался от инфаркта в возрасте 35 лет.

Для актрисы наступили тяжелые времена. Траур, перестройка, коммерциализация кинематографа — все это наложило негативный отпечаток на артистку. Орлова практически перестала появляться в кино. Более менее значимым из последних ролей стал фильм «Елки-палки». К 1992-му году артистка восстановила силы, но решила для себя сменить карьеру и стала фитнес-тренером.

Сейчас артистка ведет тихую размеренную жизнь. Замуж Орлова так и не вышла, посвятив себя воспитанию сына и саморазвитию. На телевидении практически не появляется, за исключением съемок в документальном фильме о творчестве Милляра и программе, приуроченной к сорокалетию выхода на экраны киноленты «Финист — Ясный Сокол», в котором артистка снялась в роли Аленушки.

Орлова преподает хореографию в частной школе, а также играет небольшие роли в праздничных новогодних представлениях на Воробьевых горах, которые ежегодно проводит правительство Москвы.

Светлана Орлова снялась в таких фильмах, как «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Ледяная внучка», «Переходный возраст», «34-й скорый», «Летние гастроли», «Принцесса на горошине», «Последняя встреча» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие риски пришлось идти советской актрисе Людмиле Хитяевой, чтобы сняться в «Тихом Доне».

+1° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.77
1.20 86.89
1.43
Начинаем новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 17 января

Последние новости

10:41
Порошенко в аэропорту Киева вручили повестку и забрали паспорт
9:56
Смертельный трюк: Российский каскадер первым в мире смог на скорости пролететь сквозь автомобиль
9:45
Королевство под водой: Как извержение вулкана на островах Тонга превратило тропический рай в ад
9:32
В полиции Алма-Аты сообщили о гибели 149 гражданских во время протестов в городе
9:21
Сухогруз «Санкт-Петербург» попал в сильный шторм у берегов Грузии
9:07
Начинаем новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 17 января

Сейчас читают

Инсценировка или разбой? Что известно об ограблении вдовы Градского
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 17 по 30 января
Появились кадры с места вооруженного нападения на вдову Градского Коташенко
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год