В России хотят ужесточить наказания для «черных» коллекторов
С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, 5-tv.ru
Депутаты собираются ужесточить ответственность за незаконную коллекторскую деятельность — вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы. Речь о так называемых «черных коллекторах», которые в прямом смысле выбивают долги.
Существующие нормы закона, считают парламентарии, неэффективны. За два года в Федеральную службу судебных приставов поступило около 50 тысяч жалоб на коллекторские агентства. Президент потребовал взять их под контроль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил взять под контроль работу коллекторов.
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