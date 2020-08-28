В России хотят ужесточить наказания для «черных» коллекторов

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С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, 5-tv.ru

Депутаты собираются ужесточить ответственность за незаконную коллекторскую деятельность — вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы. Речь о так называемых «черных коллекторах», которые в прямом смысле выбивают долги.

Существующие нормы закона, считают парламентарии, неэффективны. За два года в Федеральную службу судебных приставов поступило около 50 тысяч жалоб на коллекторские агентства. Президент потребовал взять их под контроль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил взять под контроль работу коллекторов. 

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