Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

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Президент РФ с Дмитрием Аристовым обсудил обсудили процесс реформирования службы судебных приставов

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Владимир Путин потребовал взять под контроль все коллекторские агентства. Директор Федеральной службы судебных приставов, Дмитрий Аристов доложил президенту о ходе масштабной реформы ведомства.

«Мы провели комплекс проверочных мероприятий, в том числе профессионально-психологический отбор, в том числе с использованием полиграфа. Порядка пяти тысяч претендентов, к сожалению, этот отбор не прошли», — сообщил главе государства Аристов.

Корреспондент Алексей Лазуренко расскажет о том, что изменится. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наказание грозит коллекторам, оказывающих чрезмерное давление на должников.

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