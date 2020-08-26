Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

Владимир Путин потребовал взять под контроль все коллекторские агентства. Директор Федеральной службы судебных приставов, Дмитрий Аристов доложил президенту о ходе масштабной реформы ведомства.

«Мы провели комплекс проверочных мероприятий, в том числе профессионально-психологический отбор, в том числе с использованием полиграфа. Порядка пяти тысяч претендентов, к сожалению, этот отбор не прошли», — сообщил главе государства Аристов.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наказание грозит коллекторам, оказывающих чрезмерное давление на должников.