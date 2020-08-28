В Госдуме хотят снизить ипотечную ставку для одной из категорий семей

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Андрей Чапыгин
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Инициатива уже направлена на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Val Thoermer

Депутат Госдумы Елена Строкова подготовила обращение в правительство, в котором предлагает уменьшить процентную ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребенка. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Татьяны Голиковой оказалась в распоряжении RT.

По словам Строковой, сейчас в случае усыновления ребенок теряет право на бесплатную квартиру от государства. Поэтому многие родители выбирают вариант опекунства, при котором ребенок не упускает такую возможность. Однако принятие инициативы депутата позволит  открыть новые перспективы именно для усыновителей.

«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», — уверена депутат.

Голикова пока никак не прокомментировала это предложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах страны россияне чаще всего берут ипотеку.

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