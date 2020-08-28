Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом он сообщил нации на специальной пресс-конференции, начавшейся в 17:00 по местному времени (11:00 по Москве — Прим. ред.).

За последнее время Абэ дважды ложился в больницу. Премьер Японии страдает язвенным колитом, который уже послужил причиной его ухода с поста в 2007 году. Позже состояние его здоровья стабилизировалось, и он смог переизбраться в 2012 году. Сейчас Абэ принял решение отойти от дел, чтобы его состояние не могло сказаться на принятии политических решений.

«В этом году в июне я почувствовал ухудшение состояния. Я принимал лекарства, проходил регулярные обследования, но физическое состояние не улучшалось. В августе произошел рецидив. Из-за болезни я не могу принести результат на посту премьер-министра. Я больше не могу с уверенностью отвечать на обязательства перед обществом. Поэтому я принял решение уйти в отставку», — заявил Абэ на пресс-конференции.

Он также отметил, что ожидает от преемника на посту премьера Японии активной работы по решению проблемы мирного договора с Россией.

«Сожалею, что ухожу, не решив вопрос подписания мирного договора с Россией», — сказал премьер.

Синдзо Абэ — 65 лет, он занимает пост главы кабмина дольше всех политиков в новейшей истории Японии: почти восемь лет с 2012 года, а также еще год с 2006 по 2007. Главной миссией Абэ было подписание с Россией мирного договора по итогам Второй мировой войны. В свое время он не был заключен между Москвой и Токио, так как препятствием к его подписанию стал нерешенный вопрос по поводу южной части Курильских островов. Речь идет об островах Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы Хабомаи. Японская сторона называет их «северными территориями» и настаивает на передаче. Москва выступает против и не признает сам факт этого земельного спора. В 2018 году Путин и Абэ договорились активизировать переговоры для подписания мирного договора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Японии пообещал ускорить переговоры для подписания мирного договора с Россией.