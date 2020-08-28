«Делает вид, что слышит»: Соседов рассказал о болезни Корчевникова

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов раскрыл несколько подробностей относительно состояния здоровья ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Он заявил, что при личной беседе Борис не слышит его, а только делает вид.

«Не скажет же он, что недослышал», — пояснил Соседов.

Также он отметил, что проблемы со слухом, заставили Корчевникова уступить место в ток-шоу «Прямой эфир» Андрею Малахова, сообщает «Собеседник.ру».

«Думаю, он сам хотел уйти, ему тяжело давалась, но руководство его держало. Я хорошо помню один эпизод. Я в тот момент стоял рядом с Борей на съемках и слышал, как громко редакторы орали ему в «ухо», — рассказал Сергей Соседов.

По словам критика, работа в кадре программы «Судьба человека», где находятся только два человека, больше подходит Борису, так как ведущему проще сконцентрироваться на речи говорящего.

Ранее 5-tv.ru передавал слова концертного директора Бориса Корчевникова о глухоте телеведущего.