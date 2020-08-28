Илон Маск уверен, что задержанный в США россиянин планировал «атаку» на Tesla

Илон Маск признал, что целью задержанного по подозрению в подготовке кибератаки в США россиянина была компания Tesla. Предприниматель прокомментировал публикацию с таким предположением портала Teslarati в Twitter.

«Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск.

Twitter @elonmusk

Издание рассказывало о том, что задержанный на этой неделе россиянин Егор Крючков якобы предлагал миллион долларов сотруднику Tesla в обмен на доступ к оборудованию компании. Однако попытка подкупа не удалась, и американец связался с ФБР. Злоумышленник попытался покинуть страну, но его оперативно задержали.

Как писал ранее 5-tv.ru, предположительно, конечной целью задержанного россиянина был шантаж компании полученной информацией.