Илон Маск уверен, что задержанный в США россиянин планировал «атаку» на Tesla
Предприниматель поблагодарил власти США за своевременные действия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kim Shiflett
Илон Маск признал, что целью задержанного по подозрению в подготовке кибератаки в США россиянина была компания Tesla. Предприниматель прокомментировал публикацию с таким предположением портала Teslarati в Twitter.
«Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск.
Издание рассказывало о том, что задержанный на этой неделе россиянин Егор Крючков якобы предлагал миллион долларов сотруднику Tesla в обмен на доступ к оборудованию компании. Однако попытка подкупа не удалась, и американец связался с ФБР. Злоумышленник попытался покинуть страну, но его оперативно задержали.
Как писал ранее 5-tv.ru, предположительно, конечной целью задержанного россиянина был шантаж компании полученной информацией.
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