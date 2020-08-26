Россиянин арестован в США по подозрению в киберпреступлениях

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Андрей Чапыгин
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Егор Крючков задержан сотрудниками полиции Лос-Анджелеса.

Россиянин арестован в США по подозрению в киберпреступлениях

Фото: www.globallookpress.com /Leonard Ortiz

Гражданин России Егор Крючков арестован властями США по подозрению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства юстиции США.

По версии следствия, 27-летний Крючков совместно с сообщниками пытался в период с 15 июня по 22 августа подкупить сотрудника одной из компаний, расположенной в Неваде. Якобы он предлагал взятку в один миллион долларов в обмен на внедрение внедоносного программного обеспечения. По утверждению американских властей, ПО должно было дать Крючкову и сообщникам беспрепятственный доступ к внутренней системе компании. В правоохранительных органах считают, что впоследствии россиянин планировал скачать все данные из системы с целью шантажа.

Российское посольство в Вашингтоне пока никак не прокомментировало арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянина Евгения Николина признали виновным в совершении киберпреступлений.

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