Сделать прививку от гриппа в Петербурге можно прямо возле метро

В Петербурге вакцинация от гриппа уже началась. У станций метро появились мобильные лаборатории, в которых можно бесплатно сделать прививку. Достаточно предъявить паспорт и медицинский полис. В планах комздрава вакцинировать 60% горожан.

«Традиционно вакцинация проводится и в поликлиниках, поэтому все, кто желает, могут привиться и там», — рассказал заместитель главы администрации Выборгского района Василий Сажнов.

В Москве прививочная кампания от гриппа стартует 1 сентября. В этом году россиян вакцинируют сразу от трех новых штаммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детей в России прививать от коронавируса пока не планируется. Михаил Мурашко посоветовал родителям больше внимания уделить вакцинации от гриппа. По его словам, эта прививка для детей сейчас более актуальна.