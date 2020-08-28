Сделать прививку от гриппа в Петербурге можно прямо возле метро
В Северной столице началась традиционная вакцинация в поликлиниках и мобильных лабораториях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Mikhail Pletsky, 5-tv.ru
В Петербурге вакцинация от гриппа уже началась. У станций метро появились мобильные лаборатории, в которых можно бесплатно сделать прививку. Достаточно предъявить паспорт и медицинский полис. В планах комздрава вакцинировать 60% горожан.
«Традиционно вакцинация проводится и в поликлиниках, поэтому все, кто желает, могут привиться и там», — рассказал заместитель главы администрации Выборгского района Василий Сажнов.
В Москве прививочная кампания от гриппа стартует 1 сентября. В этом году россиян вакцинируют сразу от трех новых штаммов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детей в России прививать от коронавируса пока не планируется. Михаил Мурашко посоветовал родителям больше внимания уделить вакцинации от гриппа. По его словам, эта прививка для детей сейчас более актуальна.
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