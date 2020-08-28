Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Общероссийское родительское собрание впервые прошло в режиме онлайн. Вопросы министру просвещения и руководителям федеральных ведомств можно было задать из любого региона страны.

Много спрашивали о работе школ в условиях коронавирусных ограничений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверенно заявила — 1 сентября все школы начнут очное обучение.

Однако в целях безопасности родителей в здания пускать не будут. Кроме того, перемены для каждого класса будут индивидуальными. Министр здравоохранения немного успокоил родителей: дети без хронических заболеваний легче взрослых переносят коронавирус.

«От коронавируса дети в этом году прививаться не будут. Мы должны сначала все испытать и только после полной уверенности будем рассматривать», — заявил Мурашко.

Михаил Мурашко посоветовал родителям больше внимания уделить вакцинации от гриппа. По его словам, эта прививка для детей сейчас более актуальна.