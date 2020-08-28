Видео: «Исчезнувшая» певица Максим нашлась в Турции на гидроцикле
После аварии уже почти год звезда практически не появляется на публике.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anna Salynskaya, 5-tv.ru
Певица Максим «пропала» несколько месяцев назад: после автомобильной аварии в апреле прошлого года она поставила карьеру на паузу. А некоторое время назад в эфире «Русского радио» Алла Довлатова рассказала, что уже давно не может дозвониться до подруги и беспокоится за нее.
Из-за этой информации началась волна слухов, в которых обсуждались возможные причины «исчезновения» певицы. В ответ на это генеральный менеджер Максим Маргарита Соколова рассказала, что с исполнительницей все хорошо, и она даже планирует возобновлять осенью концертную деятельность.
«На пустом месте образовалось обсуждение непонятно чего!» — прокомментировала представительница артистки.
Однако обсуждения не прекратились. Теперь же Соколова предоставила 5-tv.ru подтверждающие видео: оказалось, Максим сейчас проводит время на побережье Турции в окружении семьи и ни в чем себе не отказывает. На записи видно, как певица покоряет Средиземное море на гидроцикле. На втором же видео она с семьей занимается парасейлингом: парит на огромном парашюте над водой, пока ее катает катер.
Авария, в которую попала Максим, произошла в апреле 2019 года. В результате инцидента она оказалась на больничной койке и проходила долгое восстановление. После ДТП Максим взяла паузу как в профессиональной деятельности, так и в общении с прессой и публичными выступлениями: долгое время о ней не было никакой информации.
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