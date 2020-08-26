«Обеспокоила всю страну»: менеджер певицы Максим объяснила ее «исчезновение»
Маргарита Соколова ответила на громкие заявления о пропаже артистки и рассказала о ее состоянии.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
В апреле прошлого года певица Максим попала в серьезное ДТП, в результате которого получила множественные гематомы и оказалась в больнице. После выписки артистка решила поставить свою карьеру на паузу, чтобы восстановить здоровье, и провести время с семьей.
С того времени певица почти не появлялась на публике и страницах газет, пока ее коллега по цеху Алла Довлатова в эфире программы на «Русском радио» не сделала опрометчивых заявлений. Радиоведущая поделилась, что уже три месяца не может связаться «со своей подругой Максим». Дмитрий Губерниев, находящийся в студии, подхватил заявлением, что артистка «ушла в полный астрал». Слова обоих ведущих породили настоящую сенсацию для страниц СМИ.
В беседе с 5-tv.ru генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова ответила на громкие заявления о «пропаже» и рассказала о состоянии Максим.
«На пустом месте образовалось обсуждение непонятно чего!» — прокомментировала Соколова.
По ее словам, в жизни артистки не произошло глобальных изменений и причин для волнения нет. Процесс восстановления физического и эмоционального состояния певицы идет полным ходом и скоро Максим вернется на сцену.
«Всем известно, что артистка взяла паузу, дабы восстановить свое здоровье. Все это время она провела с пользой для себя, прекрасно выглядит, красивая, бодрая, полна энергии. В данный момент она отдыхает на море с детьми», — пояснила директор.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Высказывания Аллы Довлатовой в радиоэфире Соколова объяснила, что та «обеспокоилась сама и обеспокоила всю страну», отстав от новостей о болезни и вынужденной паузы в карьере исполнительницы.
«Довлатова не является ее подругой, а тем более не входит в близкий круг Максим», — отрезала Соколова.
Кроме того, генеральный менеджер певицы отметила, что Максим начнет выступать уже в сентябре, пока только на закрытых мероприятиях. Певица уже возобновила работу в студии, начинает записывать новые песни и скоро вернется на большую сцену с новыми треками.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Максим впервые появилась на публике после страшного ДТП.
Читайте также
72%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?