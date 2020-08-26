«Обеспокоила всю страну»: менеджер певицы Максим объяснила ее «исчезновение»

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 335

Маргарита Соколова ответила на громкие заявления о пропаже артистки и рассказала о ее состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

В апреле прошлого года певица Максим попала в серьезное ДТП, в результате которого получила множественные гематомы и оказалась в больнице. После выписки артистка решила поставить свою карьеру на паузу, чтобы восстановить здоровье, и провести время с семьей.

С того времени певица почти не появлялась на публике и страницах газет, пока ее коллега по цеху Алла Довлатова в эфире программы на «Русском радио» не сделала опрометчивых заявлений. Радиоведущая поделилась, что уже три месяца не может связаться «со своей подругой Максим». Дмитрий Губерниев, находящийся в студии, подхватил заявлением, что артистка «ушла в полный астрал». Слова обоих ведущих породили настоящую сенсацию для страниц СМИ.

В беседе с 5-tv.ru генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова ответила на громкие заявления о «пропаже» и рассказала о состоянии Максим.

«На пустом месте образовалось обсуждение непонятно чего!» — прокомментировала Соколова.

По ее словам, в жизни артистки не произошло глобальных изменений и причин для волнения нет. Процесс восстановления физического и эмоционального состояния певицы идет полным ходом и скоро Максим вернется на сцену.

«Всем известно, что артистка взяла паузу, дабы восстановить свое здоровье. Все это время она провела с пользой для себя, прекрасно выглядит, красивая, бодрая, полна энергии. В данный момент она отдыхает на море с детьми», — пояснила директор.

 
 
 
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Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

 

Высказывания Аллы Довлатовой в радиоэфире Соколова объяснила, что та «обеспокоилась сама и обеспокоила всю страну», отстав от новостей о болезни и вынужденной паузы в карьере исполнительницы.

«Довлатова не является ее подругой, а тем более не входит в близкий круг Максим», — отрезала Соколова.

Кроме того, генеральный менеджер певицы отметила, что Максим начнет выступать уже в сентябре, пока только на закрытых мероприятиях. Певица уже возобновила работу в студии, начинает записывать новые песни и скоро вернется на большую сцену с новыми треками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Максим впервые появилась на публике после страшного ДТП.

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