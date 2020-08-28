Петербургскому кафе грозит до 500 тысяч штрафа за непристойную рекламу

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Татьяна Меркер
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Антимонопольная служба посчитала вывески на фасаде здания «недостойными культурной столицы».

Петербургскому кафе грозит до 500 тысяч штрафа за непристойную рекламу

Фото: www.globallookpress.com © Jiri Hubatka

На улицах Петербурга не так давно появились неоднозначные рекламные вывески. Владельцы одного из кафе в центре города решили избавиться от конкурентов, прибегнув к хитрому маркетинговому трюку. Посетить заведение завлекали неоднозначные картинки, например, сосиска и два яйца с фразой «По утрам стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак» или «22 см удовольствия».

Жителей города возмутила «нетривиальная» реклама на фасаде здания. На жалобу одного из петербуржцев отреагировали представители управления федеральной антимонопольной службы города.

«Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной Культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив», — заявил руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

Петербургскому кафе грозит до 500 тысяч штрафа за непристойную рекламу

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ВКонтакте @nestolica

2/3

ВКонтакте @nestolica

3/3

ВКонтакте @nestolica

В вывеске нашли признаки нарушения закона о рекламе. За излишнюю креативность владельцам заведения грозит штраф от 100 тысяч рублей до полумиллиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Медный всадник в Петербурге готовят к реставрации.

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