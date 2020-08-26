Следы двухвековой истории: Медный всадник в Петербурге готовят к реставрации
Последний раз легендарный памятник обновляли примерно сорок лет назад.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru
В Петербурге готовятся к реставрации Медного всадника. Знаменитый памятник Петру Первому, один из символов города на Неве стоит уже два с лишним века. Мелкие трещины, патина, порча креплений. Последний раз творение Фальконе обновляли лет сорок назад.
На реставрационнной схеме отмечены самые проблемные места. Помимо лошадиных ног, которые трещат под весом в восемь тонн, сильнее всего пострадала бронзовая шкура - она заменяет Петру седло. А еще ноздри жеребца и рот – туда попадает дождь и снег. А вот что происходит внутри никто толком и не знает.
Ян Воскресенский оценил масштаб работ. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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