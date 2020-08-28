«Устроилась аниматором»: Борисова подколола Волочкову в суде и отказалась от мирового соглашения
Телеведущая, появившись на заседании по иску Волочковой, вновь подлила масла в огонь колкими фразами в адрес балерины.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
В Савеловском районном суде Москвы прошло первое слушанье по иску Анастасии Волочковой против Даны Борисовой. Балерина была оскорблена высказываниями Борисовой о пристрастии Анастасии к алкоголю, которые были опубликованы в одном из СМИ.
Волочкова подала в суд иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Потребовала признать слова Борисовой порочащими честь и не соответствующими действительности, удалить их и выпустить опровержение, а также выплатить ей миллион рублей в качестве компенсации.
Перед слушанием, на которое сама Волочкова не явилась, Дана снова высказала несколько колкостей в адрес оппонентки.
«Жду от этого заседания большого количества позитивных эмоций, вдохновения и новых поводов восхищаться нашей всеми любимой, уважаемой прима-балериной всея Руси Анастасией Волочковой», — иронизировала телеведущая.
Также она высказалась о причинах отсутствия звезды на заседании, объяснив это ее нахождением в Турции.
«Она на данный момент устроилась работать аниматором в турецкий отель по системе все включено», — подчеркнула Борисова.
После суда адвокат ведущей — Алексей Степанов заявил, что извиняться перед Анастасией Дана не будет, а мирового соглашения ожидать не стоит. Сама Дана объявила, что заседание «ей понравилось», а судье «захотелось открыться». Девушка пообещала обязательно прийти на следующее заседание, которое состоится уже 25 сентября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег в месяц нужно Дане Борисовой.
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