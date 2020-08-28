«Устроилась аниматором»: Борисова подколола Волочкову в суде и отказалась от мирового соглашения

В Савеловском районном суде Москвы прошло первое слушанье по иску Анастасии Волочковой против Даны Борисовой. Балерина была оскорблена высказываниями Борисовой о пристрастии Анастасии к алкоголю, которые были опубликованы в одном из СМИ.

Волочкова подала в суд иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Потребовала признать слова Борисовой порочащими честь и не соответствующими действительности, удалить их и выпустить опровержение, а также выплатить ей миллион рублей в качестве компенсации.

Перед слушанием, на которое сама Волочкова не явилась, Дана снова высказала несколько колкостей в адрес оппонентки.

«Жду от этого заседания большого количества позитивных эмоций, вдохновения и новых поводов восхищаться нашей всеми любимой, уважаемой прима-балериной всея Руси Анастасией Волочковой», — иронизировала телеведущая.

Также она высказалась о причинах отсутствия звезды на заседании, объяснив это ее нахождением в Турции.

«Она на данный момент устроилась работать аниматором в турецкий отель по системе все включено», — подчеркнула Борисова.

После суда адвокат ведущей — Алексей Степанов заявил, что извиняться перед Анастасией Дана не будет, а мирового соглашения ожидать не стоит. Сама Дана объявила, что заседание «ей понравилось», а судье «захотелось открыться». Девушка пообещала обязательно прийти на следующее заседание, которое состоится уже 25 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег в месяц нужно Дане Борисовой.