Жизнь «на халяву»: сколько денег в месяц нужно Дане Борисовой

Многие звезды шоу-бизнеса не нуждаются в крупных суммах, потому что живут «на халяву». Об этом рассказала в интервью ФАН Дана Борисова. По словам телеведущей, она не исключение. 80% вещей, которыми она довольствуется, достаются ей бесплатно, в обмен на рекламу.

«Грубо говоря, идешь в магазин покупать корм собаке, тебе дадут все в подарок, чтобы ты их отметила. Про красоту я вообще молчу — салоны и так далее. Я в жизни за это не платила», — уточнила Борисова.

По словам Даны, в основном она тратит деньги на дочь, а сама могла бы прожить на суммы, которые начинаются от 50 тысяч рублей.

«Конечно, мне страшно говорить, что смогу прожить на 50 тысяч. Не дай Бог, придется. Все равно хочется денежку. А на 70–80 тысяч точно прожила бы. Но у меня дочка — это школа, учебники, репетиторы», — добавила теледива.

Борисова уверяет, что в целом имеет скромные запросы, в частности, не ходит по ресторанам.

«Только если приглашает, например, кавалер. Или какая-нибудь там встреча. Я приду, часик посижу, кофе закажу, что-то поклюю… У меня нет такого, чтобы в ресторане гуляла, лобстеров заказывала», — подытожила звезда.

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