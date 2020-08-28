«Спекуляция»: В немецкой клинике отреагировали на статью Spiegel о деле Навального

В немецкой клинике Charite, в которой находится Алексей Навальный, прокомментировали информацию, появившуюся в статье немецкого издания Spiegel. Авторы публикации утверждают, что лечащие врачи блогера якобы обратились в токсикологические лаборатории в Мюнхене (Германия) и Портон-Дауне (Великобритания), в которой работают лучшие эксперты по ядам и химическому оружию. В частности, в статье говорится, что именно эти лаборатории установили вещество, которым были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль.

Между тем в Charite назвали подобные утверждения «спекуляцией и догадками».

«Мы проинформируем общественность, если будут новые данные, и просим понять, что мы не комментируем догадки и спекуляции», — сообщили 5-tv.ru в немецкой клинике.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске, где блогера госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Омские Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче мужчины не обнаружено. По их словам, основным рабочим диагнозом является нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального транспортировали в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. Специалисты медучреждения заявили, что результаты обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество медики не назвали. В то же время омские врачи сообщили, что анализы блогера, сделанные в первый же день, не подтвердили наличие в его организме данной субстанции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Charite рассказали о состоянии Навального.