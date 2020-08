Звезда «Гарри Поттера» призналась в пережитом в 14 лет изнасиловании

Британская актриса Джесси Кейв, известная зрителю по роли Лаванды Браун в «Гарри Поттере», рассказала об ужасном эпизоде, который ей довелось пережить в подростковом возрасте.

33-летняя звезда и ее 23-летняя сестра Бебе запустили подкаст на собственном YouTube-канале We Can’t Talk About That Right Now («Мы не можем говорить об этом прямо сейчас» — Прим.ред.), в ходе которого обсудили самые неприятные вещи в подростковой жизни.

Говоря о своих юных годах, Кейв призналась, что в 14 лет ее изнасиловал тренер по теннису.

«Если честно, в прыщах и брекетах нет ничего хорошего, но я считаю, что изнасилование в 14 лет — еще хуже. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью», — сказала девушка.

Актриса уточнила, что мужчина, надругавшейся над ней, в конечном итоге сел в тюрьму, однако пережитый опыт сказался на ее дальнейшей жизни. По ее словам, у нее была «совершенно другая юность» и «другой сексуальный опыт», чем у сестры, поскольку долгое время она восстанавливалась от насилия.

«Я думаю, что я до сих пор испытываю последствия того времени, которые осознаю только спустя 18 лет», — призналась кинозвезда, добавив, что чувствует облегчение, что негативный опыт не «уничтожил» ее окончательно.

Несмотря на весь пережитый ужас, сегодня Джесси Кейв счастлива в браке со стендап-комиком Альфи Брауном. У пары есть двое детей, а в данный момент девушка ждет третьего малыша.

Ранее 5-tv.ru писал о домогательствах, которые довелось пережить Никите Ефремову.