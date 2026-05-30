Спокойствие сменится тревогой: геомагнитный прогноз на 30 мая

Геомагнитная обстановка на Земле в последние дни весны ожидается спокойной. Но, несмотря на отсутствие мощных вспышек на Солнце, не стоит расслабляться — они могут появиться в ближайшие дни. Подробнее о ситуации рассказало издание URA.RU.

Магнитная буря 30 мая

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН заявили, что в субботу, 30 мая, геомагнитная обстановка обещает быть благоприятной. Несмотря на активность Солнца, серьезную бурю ждать не стоит.

Вероятность возникновения магнитной бури составляет лишь 7%. Прогнозируемый индекс Ар составит 8, показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — около 145 единиц. Уровень возмущений прогнозируется в пределах одного-трех баллов.

Прогноз магнитных бурь на 31 мая и начало июня

В самый последний день весны придут изменения. Повышение геомагнитной активности метеозависимым стоит ожидать завтра, 31 мая. Ее уровень составит 4 балла, который запросто можно ощутить.

В первые дни июня все будет относительно спокойно, однако к середине месяца ситуация обострится. Но все может измениться в последний момент.

Атмосферное давление 30 мая в Москве и Санкт-Петербурге

В Гидрометцентре отметили, что 30 мая в Москве атмосферное давление ожидается ниже нормы — 743 мм рт. Ст. В Санкт-Петербурге ожидается 756 мм рт. ст. Люди могут столкнуться с легким недомоганием.

Что делать во время магнитной бури

По словам кардиолога Марины Орловой, в этот день важно следить за своим психоэмоциональным состоянием. Она подчеркнула, что этот фактор необходимо учитывать во время составления дневного плана.

Врач также призвала не отказываться от лечения, так как это может навредить организму. При этом эксперт советует ограничить физическую нагрузку, предложив взамен прогулку на свежем воздухе.

