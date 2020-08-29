Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram в разделе сторис опубликовал видео церемонии передачи семейного очага на свадьбе сына своей супруги Валерии Арсения Шульгина и Лиана Волковой.

На кадрах видно, как молодожены стоят со свечой их будущего в окружении родителей. Родственники благословляют новобрачных и желают паре верности, любви, а также благополучия. В этот момент родители жениха и невесты зажигают их свечу от своих. В завершении трогательного семейного обряда Арсений Шульгин нежно поцеловал свою избранницу.

Торжественное мероприятие, посвященное бракосочетанию, состоялось 28 августа в одном из московских загородных клубов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез.