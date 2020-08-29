«В одном огне»: обряд передачи семейного очага на свадьбе сына Валерии — видео
Арсений Шульгин и Лиана Волкова приняли от родителей символ семейной жизни.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, @arseniy_shulgin
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram в разделе сторис опубликовал видео церемонии передачи семейного очага на свадьбе сына своей супруги Валерии Арсения Шульгина и Лиана Волковой.
На кадрах видно, как молодожены стоят со свечой их будущего в окружении родителей. Родственники благословляют новобрачных и желают паре верности, любви, а также благополучия. В этот момент родители жениха и невесты зажигают их свечу от своих. В завершении трогательного семейного обряда Арсений Шульгин нежно поцеловал свою избранницу.
Торжественное мероприятие, посвященное бракосочетанию, состоялось 28 августа в одном из московских загородных клубов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез.
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