«В одном огне»: обряд передачи семейного очага на свадьбе сына Валерии — видео

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Василий Заика
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Арсений Шульгин и Лиана Волкова приняли от родителей символ семейной жизни.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, @arseniy_shulgin

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram в разделе сторис опубликовал видео церемонии передачи семейного очага на свадьбе сына своей супруги Валерии Арсения Шульгина и Лиана Волковой.

На кадрах видно, как молодожены стоят со свечой их будущего в окружении родителей. Родственники благословляют новобрачных и желают паре верности, любви, а также благополучия. В этот момент родители жениха и невесты зажигают их свечу от своих. В завершении трогательного семейного обряда Арсений Шульгин нежно поцеловал свою избранницу.

Торжественное мероприятие, посвященное бракосочетанию, состоялось 28 августа в одном из московских загородных клубов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез.

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