Есть можно, петь — нельзя. В Госдуме хотят запретить до конца года работу караоке

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Алина Потёмкина
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С инициативой выступил парламентарий Иван Сухарев.

Фото, видео: www.globallookpress / Jodi & Jake, SMG, White Star / Monica Gumm

Запретить заведениям до конца 2020 года оказывать услуги караоке хочет депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, пишет RT.

В обращении парламентарий указал на то, что в России по-прежнему сохраняется угроза распространения коронавируса. В сутки выявляется по четыре тысячи случаев заражения COVID-19. В таких условиях владельцы караоке несут ответственность за риск передачи вируса посетителям.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — говорится в тексте сообщения.

При этом депутат допускает возможность сохранения за заведениями права на оказание услуг питания.

Ранее 5-tv.ru писал, когда, по мнению мэра Москвы, будет одержана победа над COVID-19.

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