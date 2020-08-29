Есть можно, петь — нельзя. В Госдуме хотят запретить до конца года работу караоке
С инициативой выступил парламентарий Иван Сухарев.
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Фото, видео: www.globallookpress / Jodi & Jake, SMG, White Star / Monica Gumm
Запретить заведениям до конца 2020 года оказывать услуги караоке хочет депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, пишет RT.
В обращении парламентарий указал на то, что в России по-прежнему сохраняется угроза распространения коронавируса. В сутки выявляется по четыре тысячи случаев заражения COVID-19. В таких условиях владельцы караоке несут ответственность за риск передачи вируса посетителям.
«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — говорится в тексте сообщения.
При этом депутат допускает возможность сохранения за заведениями права на оказание услуг питания.
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