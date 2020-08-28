Собянин анонсировал полную победу над коронавирусом
Московский градоначальник напомнил, что открытие школ еще не означает полное отсутствие опасности распространения инфекции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал окончание пандемии коронавируса максимум через полгода. В ходе своего выступления на открытом августовском педагогическом совете градоначальник заверил, что работа ученых над аналогами вакцины от COVID-19 продолжается.
«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги», — сказал мэр столицы.
Также Собянин напомнил, что открытие школ в России в этом году не означает завершение пандемии. По его словам, учиться детям предстоит в условиях продолжающейся опасности распространения инфекции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в российских школах из-за пандемии ограничат посещение учебного заведения родителями детей.
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