Звезду «Место встречи изменить нельзя» обокрали в Москве

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Валерий Янклович стал жертвой грабителей. Артиста обокрали в Москве недалеко от театра «Ленком». По информации 5-tv.ru, Янклович лишился двух тысяч долларов и 60 тысяч рублей.

После произошедшего артист обратился в полицию. Он сообщил правоохранителям, что когда вышел из здания театра на Малой Дмитровке и зашел в салон автобуса, и внезапно начал подталкивать к двери неизвестный мужчина. Валерий Янклович почувствовал, как у него дернулась сумка, он тут же проверил содержимое и заметил отсутствие кошелька, в котором лежали деньги.

Звезда кино намеревался вернуть портмоне. Увидев, что мужчина передает его вещь своему подельнику, попытался схватить вора, но тот выбежал из автобуса, в этот момент двери закрылись. 81-летний Янклович нажал кнопку открытия дверей и бросился в погоню, однако злоумышленники оперативно скрылись.

Валерий Янклович известен зрителям по множеству эпизодических ролей. В советском фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979) он играл директора Большого театра. Также он снимался в серии документальных фильмов, которые посвящены последним годам жизни звезды детектива про Глеба Жеглова и Володю Шарапова — Владимира Высоцкого.

К слову, не секрет, что Янклович был другом с Высоцкого. Можно сказать он был его администратором или даже казначеем.

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