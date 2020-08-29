Звезду «Место встречи изменить нельзя» обокрали в Москве

|
Алиса Маркова
101

Валерий Янклович стал жертвой злоумышленников возле театра «Ленком».

Звезду «Место встречи изменить нельзя» обокрали в Москве

Фото: Kino-teatr.ru

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Валерий Янклович стал жертвой грабителей. Артиста обокрали в Москве недалеко от театра «Ленком». По информации 5-tv.ru, Янклович лишился двух тысяч долларов и 60 тысяч рублей.

После произошедшего артист обратился в полицию. Он сообщил правоохранителям, что когда вышел из здания театра на Малой Дмитровке и зашел в салон автобуса, и внезапно начал подталкивать к двери неизвестный мужчина. Валерий Янклович почувствовал, как у него дернулась сумка, он тут же проверил содержимое и заметил отсутствие кошелька, в котором лежали деньги.

Звезда кино намеревался вернуть портмоне. Увидев, что мужчина передает его вещь своему подельнику, попытался схватить вора, но тот выбежал из автобуса, в этот момент двери закрылись. 81-летний Янклович нажал кнопку открытия дверей и бросился в погоню, однако злоумышленники оперативно скрылись.

Валерий Янклович известен зрителям по множеству эпизодических ролей. В советском фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979) он играл директора Большого театра. Также он снимался в серии документальных фильмов, которые посвящены последним годам жизни звезды детектива про Глеба Жеглова и Володю Шарапова — Владимира Высоцкого.

К слову, не секрет, что Янклович был другом с Высоцкого. Можно сказать он был его администратором или даже казначеем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актера-двойника футболиста Мохаммеда Салаха ограбили в Москве. У 36-летнего артиста родом из Египта украли аккумулятор от автомобиля.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:42
Врач-эндокринолог назвал неочевидные продукты, которые увеличивают вес
12:18
Интересное положение? Фанаты гадают, почему юный сын Валерии внезапно сыграл свадьбу
11:59
Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко
11:43
«Регина+2»: Регина Тодоренко станет мамой во второй раз?
11:26
Звезду «Место встречи изменить нельзя» обокрали в Москве
11:09
Видео: Акция сжигания Корана привела к беспорядкам в шведском городе Мальме

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок