Задержанный в Белоруссии россиянин рассказал об аресте и встрече с сыном Лукашенко

Россиянин, который был в числе 33 граждан нашей страны, задержанных в конце июля в Белоруссии и оказавшихся в центре провокации украинских спецслужб, дал интервью основателю YouTube-канала WarGonzo. Он рассказал о том, как проходил арест, как их допрашивали, и какой была встреча с сыном президента Александра Лукашенко.

Освобожденный россиянин поведал, что при задержании белорусские силовики говорили, что они якобы получили конкретную разнарядку — 15 человек посадить, остальных можно отпустить.

«Задержали нас в Минске 29 числа в 6 утра служба „Альфа“ и КГБ. Конечно же мы не ожидали подобных действий, задержали нас довольно мягко, но не всех. После этого нас отвези в РУВД местное, разделили нас на маленькие группы и держали нас с мешками на головах, с наручниками на руках, держали нас на полу лицом. Пролежали мы часов четыре-пять, после этого нас начали водить на допрос в комитет Госбезопасности республики Беларусь», — сообщил россиянин.

Кроме того, рассказывает на видео гражданин России, прежде чем отпустить задержанных из-под стражи, их собрали в большой комнате, где состоялась встреча с сыном белорусского лидера Александра Лукашенко — Николаем.

«Мы собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба. Товарищ Лукашенко заявил, что так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, было принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину. Вот, что заявил нам сын Лукашенко», — рассказал мужчина.

По окончании истории с задержанием в Белоруссии граждане России собираются поменять свои удостоверения личности — паспорта, так как их данные были раскрыты. Кроме того, мужчины планируют сменить документы ради безопасности себя и своих близких.

«Нам посоветовали наши собратья сменить паспортные данные на другие. Для безопасности наших семей, личной безопасности стоит их поменять, потому что Украина как жила, так и живет, так они и будет пытаться работать на территории РФ», — заявил мужчина.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которые якобы были направлены в соседнее государство для «дестабилизации ситуации». Однако, как выяснилось, россияне, даже не догадываясь, что вступили в контакт с сотрудниками украинских спецслужб и полагая, что поедут в Латинскую Америку, приехали в соседнее государство, где и были задержаны.

Граждан РФ хотели использовать для провокации в преддверии президентских выборов. В Министерстве иностранных дел России не раз отмечали, что справедливым и обоснованным решением стало бы возвращение задержанных граждан на родину, которое произошло 15 августа.

32 россиянина вернулись домой в строгом соответствии с нормами международного права. Один из задержанных остался в Белоруссии, так как у него есть гражданство республики.