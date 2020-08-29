«Я места себе найти не мог!» — Дима Билан рассказал о своей болезни

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Софья Зуева
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О госпитализации с подозрением на коронавирус известный артист сообщил 27 августа.

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан перенес простуду на ногах из-за чего у него развилось воспаление легких, и лечиться дальше пришлось уже в больнице. Симптомы во многом были схожи с признаками коронавирусной инфекции. Это заставило популярного исполнителя изрядно понервничать. В субботу Билан поделился результатами медицинского обследования в Instagram.

В медучреждении артисту провели две компьютерные томографии легких, взяли анализ крови и мазки со слизистой. Наличие коронавируса не подтвердилось.

«НЕ COVID-19! Долго и кропотливо исследовали каждую клеточку. До того как положили в стационар были подозрения — да! Я места себе найти не мог! Но перед тем как принять меня, проверяли все варианты возможные», — поделился переживаниями музыкант.

Также он отметил, что несмотря на схожие симптомы, у него не пропадало обоняние и вкус. Артист надеется, что вскоре поправится и его выпишут из больницы. У него выявили бронхит и небольшое воспаление легких, об этом он рассказал в сторис.

Фанаты музыканта порадовались за более или менее благополучный исход и пожелали скорейшего выздоровления.

«Очень прошу — долечись! Выглядишь ты, конечно, огурцом, это радует! Значит, на поправку пошел!»

«Прочь бацилла и большая, и маленькая от нашего любимейшего артиста!»

«Так переживали все мы за вас», — написали артисту подписчики.

Instagram @bilanofficial

О госпитализации музыканта стало известно в четверг, 27 августа. Тогда Дима Билан в прямом эфире в Instagram заявил, что госпитализирован с воспалением легких. Находясь в эмоционально-нестабильном состоянии из-за болезни, артист пожаловался на тяжелую жизнь и нагрубил хейтерам, об этом ранее писал 5-tv.ru.

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