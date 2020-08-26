Лежащий в больнице Билан нагрубил фанатам и пожаловался на тяжелую жизнь

Певец Дима Билан возмутился отношением к артистам в прямом эфире Instagram. Поводом для раздражения стал один из негативных комментариев подписчиков.

В ответ музыкант раздосадовался тому, что никто не догадывается, с какими трудностями сталкиваются артисты.

«Из вас же никто, наверное, не заметил, что я работал все концерты с температурой 37,4 — 37,8. У меня была слабость и было плохо. Я же об этом никому не сказал. А с виду то кажется, что все прекрасно, все замечательно», — заявил певец.

По признанию музыканта, работа на сцене зачастую очень сложна как в физическом, так и в моральном плане. Билан пожаловался подписчикам, как тяжело ему порой приходится, а затем перешел на грубость.

«Для тех, кто абсолютно тупой, очень много остается за кулисами. Это не картинки в Инстаграме. Бестактные комментарии идут лесом. Никто не знает о моей жизни ничего вообще. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз я стоял с ангиной на концерте? Если кто-то считает, что это все дается просто так, хрен, два, три, пятнадцать, двадцать хренов лысых вам» — довольно агрессивно заявил Билан.

Музыкант отметил, что артисты вкладываются в профессию с разным усердием, и для кого-то работа на сцене связана с огромными нагрузками.

В данный момент артист лежит в больнице с воспалением легких. Артист прокатился в Ялте на катере и простыл. Неделю пытался лечиться самостоятельно, однако позже проявились осложнения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дима Билан принял участие в популярном челлендже.