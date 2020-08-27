«Жених и невеста»: Петросян устроил молодой избраннице романтическую фотосессию

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Виктория Андреева
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Известный юморист и его возлюбленная Татьяна Брухунова провели чудный день в подмосковном парке.

«Жених и невеста»: Петросян устроил молодой избраннице романтическую фотосессию

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Юморист Евгений Петросян в отличие от многих звезд шоу-бизнеса предпочитает держать свою личную жизнь «за семью замками». Он никак не комментирует отношения с молодой возлюбленной — помощницей Татьяной Брухуновой — и лишь изредка публикует совместные фото в соцсетях. Именно поэтому каждый снимок вызывает у поклонников звездной семьи бурю эмоций.

Так, недавно Петросян похвалился кадрами с романтической прогулки с Брухуновой по усадьбе Кусково и тут же словил свою долю хайпа. На одном из забавных снимков в центре «композиции» — веселый Евгений Ваганович, бегущий «навстречу счастью», а рядом — скромная Татьяна с ножницами в руках, готовая перерезать красную ленточку-«проводник» в прекрасную жизнь.

«58 лет живу в Москве, но впервые попал в Кусково. Здесь так замечательно! <…> Я здесь встретил молодоженов! Это здорово, что они сюда приезжают. Я с большой радостью поздравил их и пожелал счастья! Чего и всем нам желаю!» — подписал кадры Петросян.

 
 
 
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Публикация от @austrianqueen

В комментариях поклонники юмориста отметили, что он сам, несмотря на солидные 74 года, смотрится как жених. А возлюбленная в роскошном и нежном белом платье идеально дополняет эту картину.

«Очень классные, что бы там не говорили! Ну просто жених и невеста!»

«Аааа! Евгений Ваганович, вы такие крутые!»

«Ох, какая парочка!»

«А ему можно позавидовать — такую красотку отхватил!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избранница Евгений Петросяна потроллила подписчиков, раскрыв «свой» номер телефона.

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