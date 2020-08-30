Лидер Little Big призвал фанатов доказать миру, что он «самый сексуальный человек» на планете
Эпатажный музыкант в разделе сторис в Instаgrаm обратился к фанатам с неоднозначным заявлением.
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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin
Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин в очередной раз удивил публику. В разделе сторис в Instagram он обратился к фанатам с неоднозначной просьбой. В ходе своего обращения музыкант отметил, что журналы его признали «самым сексуальным человеком в мире», однако СМИ сами об этом не знают.
«Пожалуйста, я прошу у вас помощи. Давайте докажем всем журналам и всему миру, что я, Илья Прусихин, самый сексуальный человек в мире. Отмечайте все журналы, всех людей всего мира. Вместе мы сможем победить! Спасибо», — обратился к своим подписчикам артист.
Намеки на то, что Прусикин считает себя очень сексуальным, звезда давал поклонником и ранее. Например, пару месяцев назад на его странице в соцсети появилось очень провокационное фото.
Пользователи посмеялись над шуткой эпатажного артиста, а самые преданные фанаты даже согласились с громким заявлением.
«Из песни слов не выкинешь. Из этой цитаты тем более»;
«На огороде стало слишком жарко»;
«Какие же вы офигенные!» — написали под фотографией подписчики артиста.
Группа Little Big стала известной на весь мир после того, как ее выбрали для участия в конкурсе «Евровидение —2020». К разочарованию фанатов, музыкальное шоу перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что лидер группы little Big стал обладателем автомобиля Porsche.
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