«Фантастически душевная свадьба»: сын Валерии похвастался горой подарков

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал подарки, которые получил от друзей и близких во время свадьбы. 28 августа молодой человек женился на своей возлюбленной — Лиане Волковой. Множество полученных презентов и цветов Арсений показал в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

«Вчера у нас прошла фантастически душевная свадьба», — признался Шульгин, добавив, что запомнит торжество на всю жизнь.

Прямо сейчас этому способствует обстановка в квартире сына Валерии — буквально усеяна яркими коробками и букетами и цветов. Что именно подарили молодоженам, Шульгин и сам пока не знает. Он выразил надежду на то, что успеет открыть все коробки до окончания выходных.

Instagram @arseniy_shulgin

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу на берегу Живописной бухты в Москве. Валерия не сдержала слез во время церемонии. На торжество она пришла с мужем Иосифом Пригожиным. Первый танец молодожены станцевали под песню матери жениха. На свадьбе присутствовали и другие звезды. В частности, Яна Рудковская, Дмитрий Маликов, Николай Басков и Эмин Агаларов

С Лианой Волковой сын Валерии познакомился в прошлом году в университете. Предложение Арсений Шульгин сделал месяц назад. В сети многие предположили, что столь быстрая женитьба связана с беременностью невесты, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии поборолся с женой за главенство в семье.