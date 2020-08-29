Интересное положение? Фанаты гадают, почему юный сын Валерии внезапно сыграл свадьбу

Младший сын певицы Валерий Арсений Шульгин и его избранница Лиана Волкова накануне сыграли свадьбу в одном из загородных клубов Москвы. На мероприятии собрался весь свет столицы: певцы, актеры, бизнесмены и другие знаменитости поздравляли молодоженов. Однако многие начали задаваться вопрос: почему церемонию организовали и провели в столь сжатые сроки?

Предложение 21-летний молодой человек сделал Лиане 26 июля этого года. Пара ужинала в ресторане одной из башен «Москва-Сити», а потом Арсений оставил на некоторое время девушку в одиночестве. Как раз в этот момент на соседней башне огромная бегущая строка спросила у Лианы, готова ли она выйти замуж за молодого человека. После этого появился и сам Арсений с кольцом в руке. Девушка согласилась.

И вот спустя ровно неделю молодые люди уже показывали подписчикам в социальных сетях, где будет проходить церемония бракосочетания. Для праздника они выбрали Soho Country Club — загородный клуб, находящийся на западе столицы. Публикуя видео из комплекса, Арсений тогда отмечал, что помещения и веранду придется украшать в самые короткие сроки.

Церемония состоялась спустя практически четыре недели. Поклонники начали недоумевать: почему все происходит в такой спешке? Многие молодые пары планируют свадьбу месяцами, и сама церемония происходит спустя полгода или даже год после помолвки. И они нашли ответ: кажется, Лиана Волкова беременна.

Комментарии, подтверждающие интересное положение девушки, можно найти под большинством публикаций, связанных с торжеством. Так, на странице Яны Рудковской фанаты в открытую утверждают, что Валерия скоро станет бабушкой.

«А барышня по залету выходит, брюхо на лоб лезет»

«Беременна невеста, вот и поженили молодых, совет да любовь», — комментируют пользователи.

Instagram @rudkovskayaofficial

Также и на страницах самой Лианы и Арсения пользователи сети рубят правду. И таких записей под свадебной фотосессией настолько много, что девушке даже пришлось закрыть возможность комментировать.

«Когда рожать?»

«Так беременная же уже. Куда деваться, только ЗАГС», — пишут подписчики.

Instagram @rudkovskayaofficial

Платье, которая подобрала Лиана, только подчеркивает интригу: пышная юбка и высокая талия создают ощущение уже довольно серьезного срока. На многих же снимках можно заметить, что девушка постоянно поддерживает живот рукой.

Ни молодые люди, ни Валерия с Иосифом Пригожиным никак не комментируют слухи. Поэтому общественности остается только одно: ждать несколько месяцев, когда Лиана и Арсений уже не смогут скрывать факт беременности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николай Басков трогательно поздравил молодых, а Валерия спела песню для свадебного танца пары.