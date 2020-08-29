В поисках идеального тела: Как вычислить норму веса для своего роста и возраста?

По сравнению с прошлыми десятилетиями весовые стандарты претерпели значительные изменения. Как показывают некоторые исследования, современные женщины в среднем стали весить на шесть килограммов больше, чем 20 лет назад. А средний вес мужчин и женщин вместе взятых увеличился за тот же период на пять килограммов. «Чемпионат» рассказывает о самых популярных способах узнать идеальный, по сегодняшним меркам, вес в соответствии с возрастом и ростом.

Формула Лоренца

Метод Лоренца является самым известным способом выяснить, сколько должен весить человек определенного роста. Он очень прост в использовании, и все расчеты можно произвести даже без калькулятора. Формула выглядит следующим образом: Х — 100 — (Х — 150)/2, где Х — взятое в сантиметрах числовое значение роста.

Например, ваш рост — 170 см (Х). Сначала от 170 отнимаем 100 и получаем 70. Затем от 170 отнимаем 150 и полученное число делим на два. То есть: (170-150)/2=10. После этого считаем разность первого и второго: 70-10=60. В итоге получается, что при росте в 170 см нормальный вес должен составлять 60 килограммов.

Возраст имеет значение

Возраст человека играет важную роль при определении его нормального веса. При этом стоит учитывать разницу между мужчиной и женщиной. Таблица Егорова и Левицкого, широко используемая российскими диетологами, показывает соотношение роста и веса для мужчин и женщин разных возрастов.

Открытые источники

Согласно таблице, мужчины в возрасте от 20 до 29 лет при росте 170 см должны весить 72 килограмма, а женщины при тех же самых показателях — 69 килограммов. Если взять возрастной диапазон 40-49 лет, то для мужчин при росте 174 см нормой будет считаться вес 84 килограмма, а для женщин — 83 килограмма.

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