Парламент Молдавии утвердил режим ЧП в энергетике на 60 дней

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 25 0

Новый режим начнет действовать с 26 сентября.

В Молдавии ввели режим ЧС в энергетике

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Парламент Молдавии на внеочередном заседании одобрил введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе и гидрологии сроком на 60 дней. Информация об этом 22 сентября была опубликована на сайте законодательного органа республики.

«За введение ЧП проголосовало 54 депутата», — сообщил председатель парламента Игорь Гросу.

Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале ведомства. Новый режим вступит в силу сразу после завершения срока действия ранее объявленной повышенной готовности.

Правительство созвало внеочередную сессию и направило запрос парламентариям после экстренного заседания Высшего совета безопасности. Его накануне провела президент Молдавии Майя Санду, чтобы обсудить способы преодоления масштабного энергетического кризиса.

Партия социалистов Республики Молдова выступила против предложения властей. Оппозиционная фракция намерена представить альтернативные меры, среди которых снижение ставки налога на добавленную стоимость и акцизов для поддержки населения на фоне роста тарифов.

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