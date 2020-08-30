🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 августа, Луна в знаке Девы способствует улучшению материального благосостояния. Особо хорошо сегодня заключать сделки с недвижимостью, вкладывать деньги в ценные бумаги и совершать иные банковские операции. При серьезном подходе к делу можно ожидать крупной прибыли.

♈ Овен

Овен, если вы считаете, что все в этой жизни зависит только от вашего желания, то сильно заблуждаетесь. Есть вещи и события, предначертанные человеку судьбой. Повлиять на них не в силах никто. Однако сегодня звезды вам благоволят: творите и действуйте, не заключая себя в привычные рамки! Вам необходимо меняться ради счастливого будущего.

Космический совет: разработайте план действий для достижения мечты.

♉ Телец

Забота о себе, Телец, это не просто красивый ритуал, а жизненная необходимость. То, как вы выглядите и что несете миру, во многом зависит от вашего психологического состояния. Поэтому не стоит доводить себя до нервного истощения — займитесь собой сегодня же! Регулярные ванны с аромамаслами, массажи и прочие мелочи восстановят вашу энергию.

Космический совет: успокойтесь и начните заботиться о себе.

♊ Близнецы

Близнецы, в последнее время вы все чаще замечаете, будто зависли между двумя мирами. Реальность кажется вам сюрреалистичной, а сны — живыми. Все это заставляет вас регулярно испытывать чувство дежавю. Но это, в общем, неплохо. Однако если захотите внести ясность в события, вам стоит уединиться и выйти на открытый диалог с самим собой.

Космический совет: найдите в себе силы посмотреть правде в глаза.

♋ Рак

Тьма всегда сопровождает свет, ведь такова идея двойственности мира, Рак. Каждому из нас хотелось бы почаще просыпаться в хорошем настроении, зная, что впереди ждет счастье. Но трудности пока еще никто не отменял. Сегодня ваш ключ к прекрасному — познание себя. Не бойтесь идти на смелые эксперименты, но при этом не игнорируйте мнение окружающих. Так будет легче преодолеть препятствия.

Космический совет: перестаньте бояться спонтанности.