🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 августа, Луна в Деве благоприятствует любой кропотливой работе, требующей основательного подхода. Эти дела обещают вскоре принести неплохие дивиденды.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 августа, Луна в знаке Девы способствует улучшению материального благосостояния. Особо хорошо сегодня заключать сделки с недвижимостью, вкладывать деньги в ценные бумаги и совершать иные банковские операции. При серьезном подходе к делу можно ожидать крупной прибыли.

♈ Овен

Овен, если вы считаете, что все в этой жизни зависит только от вашего желания, то сильно заблуждаетесь. Есть вещи и события, предначертанные человеку судьбой. Повлиять на них не в силах никто. Однако сегодня звезды вам благоволят: творите и действуйте, не заключая себя в привычные рамки! Вам необходимо меняться ради счастливого будущего.

Космический совет: разработайте план действий для достижения мечты.

♉ Телец

Забота о себе, Телец, это не просто красивый ритуал, а жизненная необходимость. То, как вы выглядите и что несете миру, во многом зависит от вашего психологического состояния. Поэтому не стоит доводить себя до нервного истощения — займитесь собой сегодня же! Регулярные ванны с аромамаслами, массажи и прочие мелочи восстановят вашу энергию.

Космический совет: успокойтесь и начните заботиться о себе.

♊ Близнецы

Близнецы, в последнее время вы все чаще замечаете, будто зависли между двумя мирами. Реальность кажется вам сюрреалистичной, а сны — живыми. Все это заставляет вас регулярно испытывать чувство дежавю. Но это, в общем, неплохо. Однако если захотите внести ясность в события, вам стоит уединиться и выйти на открытый диалог с самим собой.

Космический совет: найдите в себе силы посмотреть правде в глаза.

♋ Рак

Тьма всегда сопровождает свет, ведь такова идея двойственности мира, Рак. Каждому из нас хотелось бы почаще просыпаться в хорошем настроении, зная, что впереди ждет счастье. Но трудности пока еще никто не отменял. Сегодня ваш ключ к прекрасному — познание себя. Не бойтесь идти на смелые эксперименты, но при этом не игнорируйте мнение окружающих. Так будет легче преодолеть препятствия.

Космический совет: перестаньте бояться спонтанности.

♌ Лев

Лев, лучшее, что вы можете сделать сегодня — проанализировать сделанное за год. Вспомните, какие цели вы ставили и посмотрите, чего добились. Нравится ли вам эта картина? Если нет, то самое время разработать план действий по достижению мечты. Поверьте в себя и это обязательно получится.

Космический совет: повысьте свою квалификацию для достижения мечты.

♍ Дева

Рабочая неделя окончена и вы впали в уныние, Дева. Сегодня у вас нет ни малейшего желания общаться с миром, и лучшее, что можно представить — уютная кровать и книга в руках. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Ведь одиночество — один из способов привести себя в равновесие.

Космический совет: отложите все серьезные дела, займитесь собой.

♎ Весы

Знаете ли вы, Весы, что такое танец? Это не просто динамичные движения, это — страсть, сила, энергия. Это — момент истины, когда дух замирает, а сердце словно прекращает биться на мгновение, что позволяет прочувствовать глубину момента. Все это — про вас. Весы, вам больше не придется терпеть невзгоды. Впереди — интересное будущее, полное необычных, но приятных сюрпризов. Главное сегодня — верить в свои силы.

Космический совет: идите до конца, несмотря на преграды.

♏ Скорпион

Скорпион, вы живете с ощущением, что даже из патовой ситуации найдете правильный выход. Так в чем же дело? Неужели хаос внешнего мира способен довлеть над вашим разумом и психикой? Да, сегодня вы — отчасти заложник системы. Но чтобы вырваться из этого круга, необходима смелость. Прислушайтесь к своим желаниям и решитесь на отчаянный шаг!

Космический совет: перестаньте терпеть то, от чего мечтаете избавиться.

♐ Стрелец

Стрелец, вряд ли вас можно удивить новостью, что все вокруг вскоре превратиться в хаос. Вы и сами это понимаете. Но если вы не можете изменить ситуацию, то просто поменяйте свое отношение к ней. Вам следует отказаться от «ценных» советов окружающих и действовать лишь по своему усмотрению. Не сомневайтесь: вы — на правильном пути.

Космический совет: перестаньте беспокоиться о пустяках.

♑ Козерог

То, что сегодня с вами происходит, Козерог, «классический» случай, когда жизнь вносит свои коррективы в наши планы. Жаловаться на это — глупо. Ведь порой, именно так в нашей судьбе происходят положительные изменения и открываются двери, о которых ранее никто и не догадывался. Не сдерживайте порывы вдохновения и не бойтесь чрезмерной сентиментальности: внимайте знакам Вселенной.

Космический совет: воспользуйтесь шансом кардинально поменять свою жизнь.

♒ Водолей

Лучшее, что вы можете сделать сегодня, Водолей, — заняться искусством. Вам жизненно необходимо отойти от насущных проблем и забыться в поэзии, музыке — мире иллюзий. Не печальтесь, если шедевр получится грубым и неказистым. Все это — отражение вашего «я». Только так вы способны выявить глубокие проблемы и раз и навсегда их устранить.

Космический совет: познайте себя через мир искусства: творите и смотрите на результат.

♊ Рыбы

Рыбы, очень часто мы делаем выбор не в пользу того, о чем действительно мечтаем, а того, что привито ценностями и воспитанием. Однако это лишь отнимает жизненную энергию. В решении проблемы вам необходимо отойти от привычных стереотипов, и, наконец, подарить себе радость. И помните: вам нечего стыдиться. В противном случае — счастья не видать.

Космический совет: не лгите самому себе и действуйте, исходя из желаний.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.

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