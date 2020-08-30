Снизить безработицу и повысить рождаемость: Путин поручил разобраться с проблемами регионов

За последние годы мы привыкли к тому, что президент пристально следит за событиями в российских регионах. И история с Башкирской содовой компанией яркое тому подтверждение. На этой неделе в центре внимания Владимира Путина был еще один субъект федерации — Ростовская область.

В понедельник лидер государства провел рабочую встречу с губернатором региона Василием Голубевым. На богатой ростовской земле сейчас складывается неприятная ситуация — уже третий год подряд сокращается сельхозпроизводство, при том что в целом по стране оно увеличивается.

По словам Голубева, сейчас они активизировали работу по привлечению инвесторов. Не радует и безработица. Тем более в регионе, где и промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес развиты очень прилично. И еще один проблемный вопрос — демография.

«К сожалению, после определенного подъема (здесь мы отмечали положительные тенденции), в связи с целым рядом в том числе и объективных обстоятельств, у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения. Но в Ростовской области, несмотря на то что это южный, благоприятный климатически регион, сокращение происходит даже в большем объеме, чем в среднем по стране», — отметил глава государства.

«Да, это правда, Владимир Владимирович. Это правда», — согласился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор признал, что это серьезная проблема и нужно срочно ее решать, в том числе и создавая комфортные условия для молодых семей. А для этого надо увеличить темпы строительства, которые в Ростовской области пока оставляют желать лучшего.

Путин попросил губернатора области обращаться за поддержкой и предлагать свои идеи, чтобы реализовать программу социально-экономического развития региона на ближайшие 10 лет. И безработица, и замедление роста экономики в отдельных регионах ведет к тому, что люди все больше и больше обращаются к услугам кредитных организаций. Так, подавляющее большинство российских семей, а это 72%, за последний год взяли как минимум один кредит. Этим активно пользуются микро финансовые организации.

Об это шла речь во вторник в Ново-Огареве. Владимир Путин принимал у себя директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова. Прежде всего нужно взять под контроль все без исключения коллекторские организации. Приставы пока взаимодействуют только с профессиональными коллекторами. Однако те, кто работают на микрофинансовые учреждения вне поля зрения ведомства.

Эти неподконтрольные структуры плевать хотели на нормы приличия. Они попросту издеваются над людьми, превращая их жизнь в настоящий ад. Аристов посетовал, что у них не хватает сотрудников, чтобы вплотную заняться циничными выбивателями долгов. Президент сказал, что все решаемо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией.