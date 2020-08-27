Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Конфликт вокруг деятельности Башкирской содовой компании оказался в центре внимания президента. Жители региона уже не первую неделю пытаются противостоять планам владельцев начать разработки в заповедной части горы Куштау. И проблема не только в том, что это может уничтожить уникальный природный заповедник.

На совещании с правительством Владимир Путин поставил под вопрос законность сделки, в результате которой государство потеряло контроль над предприятием.

Корреспондент Артур Ломидзе продолжит. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что документы, по которым шихан Куштау получит статус особо охраняемой территории, подготовили власти Башкирии.