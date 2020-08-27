Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
По предварительным оценкам, от приватизации компании государству нанесен ущерб в несколько десятков миллиардов рублей.
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Фото, видео: Instagram @ shihan_of_bashkortostan, 5-tv.ru
Конфликт вокруг деятельности Башкирской содовой компании оказался в центре внимания президента. Жители региона уже не первую неделю пытаются противостоять планам владельцев начать разработки в заповедной части горы Куштау. И проблема не только в том, что это может уничтожить уникальный природный заповедник.
На совещании с правительством Владимир Путин поставил под вопрос законность сделки, в результате которой государство потеряло контроль над предприятием.
Корреспондент Артур Ломидзе продолжит. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что документы, по которым шихан Куштау получит статус особо охраняемой территории, подготовили власти Башкирии.
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