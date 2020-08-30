Почему прогульщица Грета Тунберг совсем не похожа на растопившую лед холодной войны Саманту Смит?
25 августа исполнилось 35 лет с момента трагической гибели американской школьницы, которая отважилась написать письмо генсеку Андропову и приехала в СССР в разгар холодной войны.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
«Пойдем на парад планет»: сын Валерии спел для невесты на собственной свадьбе
Фото, видео: www.globallookpress.com /MFA Russia, 5-tv.ru
Грета Тунберг решила вернуться в школу. Побузила один год и подумала, что хватит. Хотя скорее подумали за нее. Корпорации и власти выжали ребенка до последней капли. Вознесли ее на трон и кажется забыли. Миссия выполнена. Глядя на маленькую экозащитницу из Швеции, многие вспоминали термин «детская дипломатия». Мол, посмотрите — малышка мирит города и страны.
И мало кто помнит, что около 40 лет назад в разгар холодной войны символом примирения стала десятилетняя Саманта Смит из США. Она просто написала письмо генсеку СССР Юрию Андропову трогательное письмо о том, что надо дружить. И ее пригласили в Советский Союз. Это был фурор. Каждый в нашей стране хотел познакомиться с озорной и непосредственной американкой.
Сейчас такое сложно представить. Политики стали слишком циничны. И ныне из детей делают не посланцев мира, а каких-то пропагандистов.
В этот вторник исполнилось 35 лет со дня трагической гибели Саманты. За это время многое изменилось. Юное поколение уже не верит в чистые помыслы сильных мира сего. Слишком много грязи и лжи. И все-таки мы попробовали вернуть эту веру.
Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер поднял уникальные архивы, поговорил с друзьями американки и уловил искреннее желание современных детей улучшить этот мир. Так же как это делала Саманта Смит.
Читайте также
83%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?