Почему прогульщица Грета Тунберг совсем не похожа на растопившую лед холодной войны Саманту Смит?

Грета Тунберг решила вернуться в школу. Побузила один год и подумала, что хватит. Хотя скорее подумали за нее. Корпорации и власти выжали ребенка до последней капли. Вознесли ее на трон и кажется забыли. Миссия выполнена. Глядя на маленькую экозащитницу из Швеции, многие вспоминали термин «детская дипломатия». Мол, посмотрите — малышка мирит города и страны.

И мало кто помнит, что около 40 лет назад в разгар холодной войны символом примирения стала десятилетняя Саманта Смит из США. Она просто написала письмо генсеку СССР Юрию Андропову трогательное письмо о том, что надо дружить. И ее пригласили в Советский Союз. Это был фурор. Каждый в нашей стране хотел познакомиться с озорной и непосредственной американкой.

Сейчас такое сложно представить. Политики стали слишком циничны. И ныне из детей делают не посланцев мира, а каких-то пропагандистов.

В этот вторник исполнилось 35 лет со дня трагической гибели Саманты. За это время многое изменилось. Юное поколение уже не верит в чистые помыслы сильных мира сего. Слишком много грязи и лжи. И все-таки мы попробовали вернуть эту веру.

Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер поднял уникальные архивы, поговорил с друзьями американки и уловил искреннее желание современных детей улучшить этот мир. Так же как это делала Саманта Смит.