«Расплата за грехи». Любовь Владимира Андреева и Натальи Селезневой началась с измены

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Алина Потёмкина
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Актера не стало в возрасте 90 лет. Супруги прожили вместе 52 года.

«Расплата за грехи». Любовь Владимира Андреева и Натальи Селезневой началась с измены

Фото: www.globallookpress.com © Natalya Loginova

Кончину любимого супруга, народного артиста СССР Владимира Андреева, тяжело переживает актриса Наталья Селезнева. Пара прожила счастливо 52 года. Однако немногие знают, что их брак начался … с измены, пишет StarHit.ru.

Когда Селезнева и Андреев встретились, он был женат на Наталье Архангельской и воспитывал с ней общую дочь. Роман с артисткой быстро перерос в серьезные отношения, и актер оставил семью ради счастья с любимой женщиной. Удивительно, но бывшая жена Андреева спокойно отнеслась к его поступку и даже одобрила его выбор.

«Я и не переживала, наоборот, была рада за мужа, что он попал в хорошие руки. Всегда к Наташе относилась хорошо, с мужем рассталась с легким сердцем», — говорила Архангельская.

В новом браке Андреева ждала не только любовь, но и ревность. Селезнева не могла перенести внимание мужа к другим женщинам, пусть и весьма сдержанное, и даже устраивала истерики. Но быстро отходила и шла на мировую.

«Да, ревность, конечно, существовала. Все-таки мы оба были популярными актерами. Я очень вспыльчивый человек, часто выхожу из себя. Даже если ревновала мужа, не могла сдерживать эмоции. Сразу начинала кричать, высказывать. Только моей злости хватает максимум на полчаса. Потом я остываю и бегу мириться», — вспоминает Наталья Селезнева.

Через год после свадьбы, которую пара сыграла в 1968 году, у актеров родился сын Егор. А после этого молодая мама серьезно заболела. Ей пришлось оставить съемки, долго восстанавливать здоровье. Был момент, когда о том, чтобы вернуться в профессию даже не шла речь.

«Я думаю, это была расплата за грехи», — делится Селезнева.

Несмотря на разницу в возрасте — 15 лет — у актеров были схожие взгляды на жизнь, что и позволило им быть вместе столько лет. Сейчас, после смерти Владимира Андреева, 75-летняя актриса очень страдает и тяжело переживает утрату.

Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» Владимир Андреев умер через день после юбилея — 28 августа. Ему исполнилось 90 лет. Ранее 5-tv.ru писал, что вдова актера поведала о последних днях его жизни.

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