«Я чувствовала, что что-то случится»: вдова Владимира Андреева о его последних днях жизни

Вдова трагически скончавшегося народного артиста СССР Владимира Андреева — актриса Наталья Селезнева — призналась, что предчувствовала смерть супруга. В беседе с MK.RU она рассказала о последних днях выдающегося деятеля культуры и его несбывшихся мечтах.

Селезнева подтвердила информацию о тяжелом состоянии Андреева в последнее время, заявив, что тот действительно мучался от ишемической болезни сердца. При этом, по словам актрисы, Владимир Алексеевич до последнего работал в театре и строил грандиозные планы.

«И январь, и февраль он работал активно. <…> Вот и сейчас я читаю на Facebook, как замечательно написал о нем Григорий Заславский, ректор ГИТИСа. Они только что набрали актерский курс, я имею в виду Владимира Алексеевича, он строил планы. Ничему не суждено теперь сбыться…» — рассказала Селезнева.

И горечью добавила, что не застала момент смерти любимого мужа. Накануне вечером она была вынуждена покинуть дом, поскольку в московской квартире случился потоп — лопнул шлаг стиральной машины.

«Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи… его больше нет», — вспоминала Наталья Селезнева.

globallookpress.com / Natalya Loginova

Едва сдерживая слезы, вдова знаменитого актера и театрального режиссера призналась, что он был для нее не просто мужем и отцом наследника Егора, а большим другом, учителем и партнером.

«Мы прожили вместе 52 года. Мы очень разные люди, у нас разное восприятие жизни, но мы не разу за эти годы не поругались. Не было такого, чтобы кто-то из нас собрал сумку, сказал: „Ухожу“, хлопнул дверью — невозможно представить это для таких разных темпераментов, как мы с Владимиром Алексеевичем. <…> Светлый человек был…» — поделилась с корреспондентами издания вдова Владимира Андреева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве предложили увековечить память народного артиста РСФСР Владимира Андреева.