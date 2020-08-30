Звезда НБА Клиффорд Робинсон умер в 53 года

Экс-игрок баскетбольного клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс» Клиффорд Робинсон умер на 54-м году жизни в США, говорится в сообщении на сайте НБА.

Трагическое событие произошло в субботу, 29 августа. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

«Покойся с миром, Клиффорд Робинсон — один из первых, за кем я наблюдал, будучи еще ребенком. Легенда Портленда», — попрощался со звездой НБА баскетболист Кевин Лав.

Клиффорд Робинсон выступал за НБА 18 сезонов, сыграв в 1380 матчах. По количеству игр баскетболист занял 15-е место за всю историю клуба. Спортивную карьеру американец завершил в 2007 году.

Помимо «Портленда» он также выступал за команды «Финикс Санз», «Нью-Джерси Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Детройт Пистонс».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате авиакатастрофы погиб другой баскетболист НБА — Коби Брайнт.