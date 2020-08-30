Звезда НБА Клиффорд Робинсон умер в 53 года

|
Софья Зуева
39

Баскетболист был одним из сильнейших игроков Национальной баскетбольной ассоциации в 90-е годы.

Звезда НБА Клиффорд Робинсон умер в 53 года

Фото: Instagram @unclecliffy30

Экс-игрок баскетбольного клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс» Клиффорд Робинсон умер на 54-м году жизни в США, говорится в сообщении на сайте НБА.

Трагическое событие произошло в субботу, 29 августа. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

«Покойся с миром, Клиффорд Робинсон — один из первых, за кем я наблюдал, будучи еще ребенком. Легенда Портленда», — попрощался со звездой НБА баскетболист Кевин Лав.

Клиффорд Робинсон выступал за НБА 18 сезонов, сыграв в 1380 матчах. По количеству игр баскетболист занял 15-е место за всю историю клуба. Спортивную карьеру американец завершил в 2007 году.

Помимо «Портленда» он также выступал за команды «Финикс Санз», «Нью-Джерси Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Детройт Пистонс».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в результате авиакатастрофы погиб другой баскетболист НБА — Коби Брайнт.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:19
Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?
15:56
«Думала, мне конец пришел»: Бабкина вспомнила, как устроила сюрприз Кобзону
15:32
Звезда НБА Клиффорд Робинсон умер в 53 года
15:14
«Не разговаривал и не чувствовал запахи»: Мужчина около года жил в квартире с мертвой матерью
14:56
В Минске проходят задержания протестующих
14:37
Стало известно, сколько зарабатывает Матильда Шнурова после развода с шоуменом

Сейчас читают

«Расплата за грехи». Любовь Владимира Андреева и Натальи Селезневой началась с измены
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок