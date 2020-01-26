Известный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США

Пять человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Об этом говорится в сообщении офиса окружного шерифа. По их данным выживших в результате авиакатастрофы нет.

Как уточняет издание TMZ, при крушении винтокрылой машины погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба. Вероятнее всего, спортсмен путешествовал с приятелями на собственном вертолете.

КобиБрайант дважды становился победителем Олимпийских игр в составе национальной сборной США. В Национальной баскетбольной ассоциации он в течение 20 сезон выступал за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Что стало причиной падения вертолета — пока не сообщается. Известно только то, что после крушения, машина загорелась. Ведется расследование. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет рухнул на аэродром в Калифорнии.