  1. Пятый канал
  4. Известный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США

Известный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США

, 22:53 | Алиса Маркова 4 463

Авиакатастрофа произошла в пригороде Лос-Анджелеса. Всего, по данным полиции, погибли пять человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Song Qiong; Twitter @FrumNewsReport

Пять человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Об этом говорится в сообщении офиса окружного шерифа. По их данным выживших в результате авиакатастрофы нет.

Как уточняет издание TMZ, при крушении винтокрылой машины погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба. Вероятнее всего, спортсмен путешествовал с приятелями на собственном вертолете.

КобиБрайант дважды становился победителем Олимпийских игр в составе национальной сборной США. В Национальной баскетбольной ассоциации он в течение 20 сезон выступал за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

Twitter @office_mikes

Что стало причиной падения вертолета — пока не сообщается. Известно только то, что после крушения, машина загорелась. Ведется расследование. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет рухнул на аэродром в Калифорнии.

Читайте также

Девять человек разбились в авиакатастрофе в США

Стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета под Новороссийском
Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Последние новости

23:46
Военно-историческая реконструкция «Январский гром» прошла в Ленобласти
23:33
Видео: в «Шереметьево» рассказали о состоянии брошенных отцом детей
23:21
Двое детей погибли в руднике под Оренбургом во время катания с горки
23:06
Секретарь Совбеза РФ Патрушев почтил память погибших в годы блокады Ленинграда
22:53
Известный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США
22:42
Стали известны подробности о мужчине, бросившем детей в «Шереметьево»

Сейчас читают

Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал
«Она даже спит как богиня»: Варнава задремала в самолете с открытым ртом
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]