«Не разговаривал и не чувствовал запахи»: Мужчина около года жил в квартире с мертвой матерью

|
Молодцова Анна
182

Соседи умершей забили тревогу, после того, как сообразили, что долгое время не видели женщину.

«Не разговаривал и не чувствовал запахи»: Мужчина около года жил в квартире с мертвой матерью

Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

В Екатеринбурге мужчина около года жил с трупом своей матери в квартире. Тревогу забили соседи, которые долгое время не видели женщину и начали ее искать, сообщили URA.RU в пресс-службе управления МВД по Свердловской области.

Когда правоохранители вскрыли жилище, они обнаружили мумифицированное тело женщины. Было установлено, что это 85-летняя местная жительница, которая приходилась родительницей 35-летнему мужчине.

«Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи», — рассказал начальник пресс-служба ведомства.

В региональном СКР заявили, что смерть женщины наступила, предположительно, меньше года назад.

«На теле имеются признаки резко-гнилостных изменений, явных признаков криминала нет», — сообщили в пресс-службе.

Для установления точной причины смерти жительницы Екатеринбурга назначена судебно-медицинская экспертиза. Собранные по делу материалы переданы в региональный Следственный комитет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве семья больше месяца жила с телом покойной бабушки ради ее пенсии.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:19
Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?
15:56
«Думала, мне конец пришел»: Бабкина вспомнила, как устроила сюрприз Кобзону
15:32
Звезда НБА Клиффорд Робинсон умер в 53 года
15:14
«Не разговаривал и не чувствовал запахи»: Мужчина около года жил в квартире с мертвой матерью
14:56
В Минске проходят задержания протестующих
14:37
Стало известно, сколько зарабатывает Матильда Шнурова после развода с шоуменом

Сейчас читают

«Расплата за грехи». Любовь Владимира Андреева и Натальи Селезневой началась с измены
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок