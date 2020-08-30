«Не разговаривал и не чувствовал запахи»: Мужчина около года жил в квартире с мертвой матерью
Соседи умершей забили тревогу, после того, как сообразили, что долгое время не видели женщину.
Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
В Екатеринбурге мужчина около года жил с трупом своей матери в квартире. Тревогу забили соседи, которые долгое время не видели женщину и начали ее искать, сообщили URA.RU в пресс-службе управления МВД по Свердловской области.
Когда правоохранители вскрыли жилище, они обнаружили мумифицированное тело женщины. Было установлено, что это 85-летняя местная жительница, которая приходилась родительницей 35-летнему мужчине.
«Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи», — рассказал начальник пресс-служба ведомства.
В региональном СКР заявили, что смерть женщины наступила, предположительно, меньше года назад.
«На теле имеются признаки резко-гнилостных изменений, явных признаков криминала нет», — сообщили в пресс-службе.
Для установления точной причины смерти жительницы Екатеринбурга назначена судебно-медицинская экспертиза. Собранные по делу материалы переданы в региональный Следственный комитет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве семья больше месяца жила с телом покойной бабушки ради ее пенсии.
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