Московская семья полтора месяца жила с телом покойной бабушкой ради ее пенсии

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Татьяна Меркер
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Соседи обвинили дочь погибшей в злоупотреблении алкоголем и намекнули на финансовую «выгоду» ее поступка.

Московская семья полтора месяца жила с телом покойной бабушкой ради ее пенсии

Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

В подмосковном Отрадном произошел вопиющий инцидент, который еще долго будет обсуждаться соседями многоэтажного дома. В одной из квартир семья жила с трупом пенсионерки, которая скончалась около полутора месяцев назад.

Кроме погибшей в квартире находилась ее 53-летняя дочь и 15-летняя внучка, а также собака. Жильцы дома охарактеризовали семью как неблагополучную. Дочь пенсионерки регулярно злоупотребляла спиртным, сообщает MK.RU.

Последний раз живой бабушку видели по пути в магазин в середине июля. Через некоторое время соседи начали замечать доносящийся из злополучной квартиры зловонный запах, а когда он уже стал невыносимым, вызвали для проверки участкового. Страж порядка обнаружил в жилище мумифицированную пенсионерку.

Ее дочь объяснила, что старушка «всего лишь упала, несколько раз ударилась о мебель и легла». Прибывшие эксперты предположили, что у пенсионерки сучился инсульт, а женщина не стала вызывать скорую помощь, дабы продолжить получать пенсию матери.

Внучке погибшей потребовалась помощь специалистов. Сейчас 15-летняя девочка находится в больнице, она с трудом разговаривает и находится в заторможенном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве родители выкрали семимесячную дочь из Центра содействия воспитанию.

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