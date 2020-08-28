Московская семья полтора месяца жила с телом покойной бабушкой ради ее пенсии

В подмосковном Отрадном произошел вопиющий инцидент, который еще долго будет обсуждаться соседями многоэтажного дома. В одной из квартир семья жила с трупом пенсионерки, которая скончалась около полутора месяцев назад.

Кроме погибшей в квартире находилась ее 53-летняя дочь и 15-летняя внучка, а также собака. Жильцы дома охарактеризовали семью как неблагополучную. Дочь пенсионерки регулярно злоупотребляла спиртным, сообщает MK.RU.

Последний раз живой бабушку видели по пути в магазин в середине июля. Через некоторое время соседи начали замечать доносящийся из злополучной квартиры зловонный запах, а когда он уже стал невыносимым, вызвали для проверки участкового. Страж порядка обнаружил в жилище мумифицированную пенсионерку.

Ее дочь объяснила, что старушка «всего лишь упала, несколько раз ударилась о мебель и легла». Прибывшие эксперты предположили, что у пенсионерки сучился инсульт, а женщина не стала вызывать скорую помощь, дабы продолжить получать пенсию матери.

Внучке погибшей потребовалась помощь специалистов. Сейчас 15-летняя девочка находится в больнице, она с трудом разговаривает и находится в заторможенном состоянии.

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