«Нельзя быть на свете красивым таким»: Киркоров «приделал» свою голову к телу Рианны
Известный артист все чаще эпатирует публику новыми идеями и образами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, Instagram @fkirkorov
Эстрадный певец Филипп Киркоров удивил подписчиков в Instagram, представ перед публикой в женском обличии. С помощью популярного мобильного приложения, артист записал видео в образе американской певицы Рианны.
«Shine bright like a diamond от КиРианы. А ФиРиана пусть попробует роль King Of diamonds», — подписал провокационный ролик Киркоров.
«Shine bright like a diamond» — строчка из хита Рианны. King Of diamonds — король бриллиантов в переводе с английского.
Юмор артиста оценили далеко не все. Многие выступили с резкой критикой артиста.
«Перед своими детьми не стыдно?»
«Крыша поехала»;
«Седина в голову, а бес в ребро… Ку-ку», — возмутились подписчики.
Но в то же время нашлись и те, кто поддержал перфоманс певца.
«Потому что нельзя быть на свете красивым таким»;
«Меня восхищает Ваше чувство юмора»;
«Спасибо за поднятие настроения», — написали фолловеры.
Народный артист не в первый раз эпатирует публику необычным имиджем. Совсем недавно певец выпустил клип, в котором предстал в образе гангста-рэпера. Песню король поп-музыки записал вместе с возлюбленным Ольги Бузовой — Давидом Манукяном.
Филипп Киркоров был в браке лишь однажды — с 1994 по 2005 год. Экс-супруга известного артиста — поп-дива Алла Пугачева. Детей у них не было. Однако музыкант воспитывает детей Мартина и Аллу-Викторию, рожденных от суррогатной матери.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров показал, как его дети катаются на доске.
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