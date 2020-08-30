«Нельзя быть на свете красивым таким»: Киркоров «приделал» свою голову к телу Рианны

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Софья Зуева
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Известный артист все чаще эпатирует публику новыми идеями и образами.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, Instagram @fkirkorov

Эстрадный певец Филипп Киркоров удивил подписчиков в Instagram, представ перед публикой в женском обличии. С помощью популярного мобильного приложения, артист записал видео в образе американской певицы Рианны.

«Shine bright like a diamond от КиРианы. А ФиРиана пусть попробует роль King Of diamonds», — подписал провокационный ролик Киркоров.

«Shine bright like a diamond» — строчка из хита Рианны. King Of diamonds — король бриллиантов в переводе с английского.

Instagram @fkirkorov

Юмор артиста оценили далеко не все. Многие выступили с резкой критикой артиста.

«Перед своими детьми не стыдно?»

«Крыша поехала»;

«Седина в голову, а бес в ребро… Ку-ку», — возмутились подписчики.

Но в то же время нашлись и те, кто поддержал перфоманс певца.

«Потому что нельзя быть на свете красивым таким»;

«Меня восхищает Ваше чувство юмора»;

«Спасибо за поднятие настроения», — написали фолловеры.

Народный артист не в первый раз эпатирует публику необычным имиджем. Совсем недавно певец выпустил клип, в котором предстал в образе гангста-рэпера. Песню король поп-музыки записал вместе с возлюбленным Ольги Бузовой — Давидом Манукяном.

Филипп Киркоров был в браке лишь однажды — с 1994 по 2005 год. Экс-супруга известного артиста — поп-дива Алла Пугачева. Детей у них не было. Однако музыкант воспитывает детей Мартина и Аллу-Викторию, рожденных от суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров показал, как его дети катаются на доске.

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