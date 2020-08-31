Нужен ли штатный врач на борту самолета?

Врачей предлагают включить в состав экипажа на внутренних авиарейсах. С такой идеей обратилось в Минтранс общественное движение «За безопасность».

Эксперты уверены — медики смогут оказать первую помощь на борту самолета более профессионально, чем это сейчас делают бортпроводники.

Впрочем, противники идеи отмечают, что задача авиакомпаний перевозить пассажиров, а не лечить их. Для медицинской деятельности нужна соответствующая лицензия. Врач не может работать вне лечебного учреждения, если он не сотрудник скорой и не участковый терапевт.

По закону, на борту может быть оказана лишь первая помощь, а не медицинская. И бортпроводники имеют соответствующие навыки. Также они могут попросить о содействии врачей, которые оказались на борту среди пассажиров.