Нужен ли штатный врач на борту самолета?

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Идея общественного движения «За безопасность» разделила общественность на два лагеря.

Фото, видео: www.globallookpress.com / J.W.Alker; 5-tv.ru

Врачей предлагают включить в состав экипажа на внутренних авиарейсах. С такой идеей обратилось в Минтранс общественное движение «За безопасность».

Эксперты уверены — медики смогут оказать первую помощь на борту самолета более профессионально, чем это сейчас делают бортпроводники.

Впрочем, противники идеи отмечают, что задача авиакомпаний перевозить пассажиров, а не лечить их. Для медицинской деятельности нужна соответствующая лицензия. Врач не может работать вне лечебного учреждения, если он не сотрудник скорой и не участковый терапевт.

По закону, на борту может быть оказана лишь первая помощь, а не медицинская. И бортпроводники имеют соответствующие навыки. Также они могут попросить о содействии врачей, которые оказались на борту среди пассажиров.

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