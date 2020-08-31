Власть и оппозиция показали одинаковые результаты на выборах в Черногории

После обработки 52% бюллетеней на парламентских выборах в Черногории становится понятно, что страну возможно ожидают политические перемены.

Так, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) набрала 34,4%. Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 33,4%. Еще одна оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» — 12,5%. Как сообщает ТАСС, в случае объединения только двух последних, противники действующей власти могут набрать 46%, чем изрядно насолить «последнему диктатору», как его называют эксперты, президенту Мило Джукановичу.

К слову оппозиция уже поспешила сообщить о «падении режима» и планах отправить в отставку действующего президента. Сам же Джуканович поражения своей партии на выборах не признал, завив о необходимости дождаться окончательных результатов.