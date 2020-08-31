На немыслимой скорости: под Петербургом завершилась гонка за Гран-При Российской дрифт-серии

На немыслимой скорости пролетел этот уик-энд для любителей автоспорта – под Петербургом состоялась гонка за Гран-При Российской дрифт-серии.

Это один из самых зрелищных этапов - в мастерстве управляемых заносов соревновались на самой современной и скоростной трассе страны Игора-Драйв. За заездами королей русского дрифта наблюдал Максим Облендер.

Сто восемьдесят километров в час — скорость на «постановке» — то есть в момент, когда перед первым поворотом гонщик дергает ручник. Шины выдают клубы дыма и наступает сакральный момент — дрифт!

Тридцать-сорок секунд на проезд трассы, пилот словно человек-оркестр, руки делают одно, ноги — другое, голова успевает за всем этим следить. А за каждым заносом следят сотни зрителей. Гран-При Российской дрифт-серии — одно из самых зрелищных событий в мире автоспорта снова в Петербурге. Спустя семь лет, но уже на новейшем автодроме «Игора Драйв»!

«Во-первых, он ультрасовременный, а во-вторых, что бывает, кстати говоря не часто, он построен очень продумано, и очень грамотно сделан», — говорит руководитель российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский.

«Сейчас мы едем на слабой программе, 800 лошадиных сил».

Восемьсот лошадиных сил! И это не предел. Но самый молодой пилот серии, Никита Фетисов (ему 22 года — Прим.ред.), объясняет — мощность не главное. Да и чем мощнее, тем быстрее стирается резина. За один уик-энд — 20-30 покрышек! На 35 участников — больше 1000 колес «на ветер». В первом же заезде Никита встретился с Гочей — двукратным обладателем Кубка мира по дрифту Георгием Чивчяном. Сенсации не случилось, но впечатлений море!

«Трасса здесь не резкая, не ломанная и в ней есть очень много плюсов. Сначала это идет пауэр-слайд — высокая скорость, американский стиль. Потом идут небольшие повороты, это уже так сказать российский, наш стиль», — рассказывает пилот Российской дрифт-серии Никита Фетисов.

Да, у нашего дрифта есть свой стиль. Каждая машина — красотка, очаровательные грид-герлз. Ну и имена мастеров, которыми восхищаются во всем мире. «Царь» русского дрифта Аркадий Цареградцев — вице-чемпион мира. Добрая половина из 6000 человек, посетивших автодром за эти два дня, приехали, чтобы увидеть, как он жжет резину!

«То, что сюда приезжают соревнования высокого уровня — это как раз даст толчок ребятам строить лучше машины, стремиться еще где-то тренироваться, и стараться побеждать», — уверен вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев.

Второй день этапа и на смену солнцу пришел затяжной дождь. Трасса мокрая, но в силу ее особенностей, луж на треке нет. Из-под колес пропадают клубы белого дыма. Да, скорости чуть не ниже, но какими зрелищными получаются заезды, ошибаясь вылетают сразу несколько фаворитов.

Олимпийская система — парные заезды на вылет, побеждает не всегда сильнейший — погода, случай или машина подвела и уже на пьедестале тот, кого там не ожидали увидеть. Кубок этапа Северной столицы завоевал пилот из Сочи — столицы южной.

«Как во сне, как во сне, я никогда такого не испытывал! И не рассчитывал, просто хотел помочь команде», — говорит взволнованный победитель третьего этапа Гран-при Российской дрифт-серии Роман Тиводар.

«Магия Санкт-Петербурга?»

«Возможно, мне очень нравится этот город!»

А город впечатлил дрифт. Когда есть автодром для тренировок, не нужно реветь мотором по ночам под окнами домов.

«Они пригласят сюда правильных людей, которые преподают дрифт в Питере, я думаю, что тусовка переместится сюда!» — полагает пилот Российской дрифт-серии Сергей Кабаргин.

Можно прикоснуться к профессиональным гонкам, даже если у тебя нет прав!

«Одно дело смотреть дрифт по телевизору или с трибун и совсем другое, находясь внутри мощного спорткара рядом с профессиональным пилотом. Тут даже второй руль для пассажира есть! Меня вжимает в сиденье на каждом повороте, так что назвать поездку комфортной я точно не могу. Но то, что это очень быстро и круто — факт!» — делится впечатлениями корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер.

«Это очень грандиозно! Мы впечатлены».

«Ну вообще это круто, что все-таки что-то, что в Японии творится, теперь и здесь!»

«Мы из Санкт-Петербурга. Ну это очень здорово, мне кажется нужно побольше таких массовых мероприятий», — звучат восторженные отклики зрителей дрифт-серии.

Два дня, которые никого не оставили равнодушными. Но главное, когда рассеется дым, резиновую крошку смоют с трассы дожди, а серия возьмет курс на Подмосковье, эти незабываемые эмоции останутся надолго.