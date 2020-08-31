Запрыгнуть в последний вагон: кому положены выплаты до 1 октября?

В разгар пандемии коронавируса правительство Российской федерации активно выделяло средства из бюджета на поддержку граждан. В первую очередь, это коснулось семей с детьми. Часть из этих пособий и бонусов «сгорят» 1 октября, но еще есть целый месяц, чтобы их получить. Кроме того, есть и иные выплаты, про которые знают не все, пишет Царьград.

«Путинские» выплаты

Пособие на детей до достижения ими возраста полутора лет, действующее с 2018 года. Положено только малообеспеченным семьям с доходом на каждого члена семьи менее 1,5 прожиточного минимума. Так как эта сумма разнится в разных регионах, размер пособия будет отличаться. С 2020 года было решено повысить минимальный доход на члена семьи до двух прожиточных минимумов, а также продлится срок получения выплаты с полутора до трех лет.

Пособие на детей трех-семи лет

Адресные пособия, положенные малоимущим семьям, доход которых составляет на каждого члена семьи менее одного прожиточного минимума. Для подсчета складываются все доходы семьи, включая уже имеющиеся льготы, пенсии и выплаты.

Сумма выплаты — 0,5 прожиточного минимума в зависимости от региона. Это совсем новое пособие, введенное в 2020 году. Первые выплаты начались в июне этого года, но уже с 2021 года по предложению Министерства труда РФ его могут поднять уже до размера одного прожиточного минимума.

«Коронавирусное» пособие на детей

Пособие на детей в возрасте до трех лет и выплаты на детей от трех до 16 лет. Сумма составляет пять и десять тысяч рублей соответственно. Данные пособия от Пенсионного Фонда РФ положены всем родителям детей соответствующего возраста, с апреля по июнь 2020 года.

Последний срок подачи заявки на получение этих «детских» денег — как раз 1 октября. При обращении за выплатами вы ничего не лишитесь, если не успели получить их ранее. Деньги поступят за весь указанный период в зависимости от пособия.

Августовские выплаты

Более 250 тысяч человек через портал Change.org обратились к властям с просьбой продлить выплаты единовременных пособий и на август. Часть депутатов на словах поддержала это предложение, но подтверждения того, будут ли выплаты сделаны, пока не было.

Пособие на сборы в школу

Многие российские родители в этом году надеялись получить единовременно по десять тысяч рублей, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году. Однако таких панов у властей пока нет.

Впрочем, в ряде регионов есть «местные» выплаты для школьников из малоимущих семей. Это небольшие суммы, но и они очень помогают в приобретении формы или учебников.

Пособие на детей до 18 лет

Президентские выплаты в пандемию коснулись лишь детей до 16 лет. А вот на несовершеннолетних 17-18-летних детей родителям ничего не оплатили. Впрочем, на региональном уровне в ряде субъектов РФ о старших подростках все же подумали.

Например, в июне 2020 года власти Крыма выплатили по десять тысяч рублей из республиканского бюджета. Подать заявку на это пособие можно до 1 октября.

В Тверской области в июле 2020 года выделили на детей 16-18 лет по три тысячи рублей, а для многодетных семей — по пять тысяч рублей на каждого ребенка, включая и уже достигших совершеннолетия.

В Иркутской области в августе 2020 года решено было перечислить по десять тысяч рублей единовременно в семьи с детьми 16-18 лет.

Пособия для жителей Москвы и Подмосковья

Власти столичного региона в августе выплатили обычные пособия на детей в двойном размере. Но это не подарок к 1 сентября, а выплата сразу за два месяца, чтобы помочь собрать детей к школе. Также в Москве раз в год родители имеют право получить компенсацию на оплату формы для учеников школ и колледжей.

С этого года в Москве повысили пособия для многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами и приемными детьми. Также они могут получать льготы и пособия как на региональном, так и на федеральном уровне — узнать обо всех положенных пособиях можно в Пенсионном фонде.

Продолжают действовать и пособия для молодых родителей — если хотя бы одному из них не исполнилось 30 лет. Это наследие «лужковских» времен, благодаря чему можно получить единовременно от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда на каждого новорожденного ребенка.

Куда же без проблем?

К сожалению, по части выплаты пособий все хорошо звучит только в теории. На практике же часто в получении льготы отказывают, либо деньги не приходят. В таком случае рекомендуется перепроверить поданные данные, особенно это касается сложных фамилий и имен. Кроме того, можно подать заявление повторно — возможно, первый отказ был выдан по ошибке.

Порой бюрократические проволочки ни при чем — как в случае периода пандемии. Порой выплаты пособий приходилось ждать очень долго просто по причине слишком большого потока заявителей.

Ранее 5-tv.ru писал, кто может получить дополнительные выплаты в сентябре 2020 года.