Возможный участник нападения на Егора Жукова попал на видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 91

В объективе камеры видеонаблюдения оказался молодой человек, который может быть причастен к избиению блогера.

Фото, видео: Instagram @realzhukov; 5-tv.ru

Предполагаемый участник избиения блогера Егора Жукова попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как некий молодой человек в маске около часа просидел на скамейке недалеко от дома популярного блогера. Затем мужчина встал и уехал на самокате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нападение на Егора Жукова произошло возле подъезда его дома. По факту избиения возбудили уголовное дело по статье «Побои». Врачи диагностировали у блогера сотрясение мозга. Лица нападавших Жуков разглядеть не успел.

Правоохранители ведут розыск злоумышленников.

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