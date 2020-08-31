Инцидент произошел вечером 30 августа в Можайском районе столицы.

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Блогера Егора Жукова избили неизвестные в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 30 августа в Можайском районе. Пострадавший рассказал стражам порядка, что злоумышленники напали на него у подъезда дома и нанесли несколько ударов. Совершив злодеяние, предполагаемые преступники скрылись с места происшествия.

Представители столичного главка МВД отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Идет розыск подозреваемых.

Instagramm realzhukovv

Егор Жуков прямо из отделения полиции был доставлен в больницу. Медики провели обследование пострадавшего. Другие подробности происшествия устанавливаются.

В декабре 2019 года блогер был осужден на три года условно за призывы к экстремизму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичка по имени «Александр» до смерти забила бездомного на детской площадке.

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