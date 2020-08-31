Ангелы с рожками: ТОП-5 знаков зодиака, наводящих ужас на учителей

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Софья Зуева
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Иногда дети больше напоминают маленьких чертят, нежели прилежных учеников. Если знать, чего ожидать от таких ангелочков с рожками, можно понять, как найти к ним правильный подход.

Ангелы с рожками: ТОП-5 знаков зодиака, наводящих ужас на учителей

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Peter Wolf

Ребенок ведет себя в школе как настоящий бандит, доводит учителей до нервного срыва и заикания? Возможно, он родился под одним из этих созвездий. Астрологи составили ТОП-5 самых беспокойных детей по знаку зодиака и рассказали, чего ждать от маленьких хулиганов.

Непоседа-Овен

В маленьких Овнов будто установили бесконечную батарейку. Ребенок и минуты не может просидеть на месте без движения. Именно представители этого знака становятся настоящей грозой учителей в школе. Они постоянно придумывают все новые и новые идеи для развлечения и запросто могут подкинуть учителю мышь в сумку или подложить на стул кнопку просто, чтобы развлечься.

Шушукающиеся близнецы

Близнецы бесконечно болтают: на перемене, во время обеда и уроков. Но если вдруг Близнец притих, и учитель уже было расслабился, вскоре стоит ожидать настоящую бурю. Просто вскоре он выкинет что-то новенькое, и вам бы уже стоило приготовить себе успокаивающие капли.

Горделивый Лев

Львы — прирожденные лидеры. И от них учителю тоже может достаться масса хлопот просто потому, что тот считает возможным себе это позволить. Однако выбить склонность к хулиганству из Львенка проще простого. Он падок на похвалу и сделает все, что угодно, чтобы закрепить за собой звание лучшего из лучших.

Разрушительный Скорпион

Если вдруг Скорпион поглядывает на учителя с надменной улыбкой на лице, хорошего не ждите. Представители этого знака — настоящие вестники апокалипсиса. Стерпеть его бесконечные выходки смогут лишь самые стойкие преподаватели.

Стрелец «хочу все знать»

Представители этого знака отправят к психотерапевту даже самых стойких учителей. Шумные, безрассудные и бесконечно любопытные Стрельцы доведут кого угодно до предынфарктного состояния буквально за несколько минут. Своими нерешаемыми задачками непоседы моментально снижают учительский авторитет в классе, и как тут не растерять все нервы?

Если бы в школах не относились к астрологии скептически, то обязательно рассаживали бы самых непоседливых учеников по разным классам. Потому что когда дети-тайфуны собираются вместе, может наступить настоящий апокалипсис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как найти подход к подростку в зависимости от его знака зодиака.

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